Νόβακ Τζόκοβιτς: Αποχωρεί οριστικά από την Ένωση παικτών που συνίδρυσε – «Οι αξίες μας δεν ευθυγραμμίζονται»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους τενίστες της εποχής μας (24 φορές πρωταθλητής Grand Slam), προκάλεσε έκπληξη στον κόσμο του τένις ανακοινώνοντας ότι αποχωρεί από την Ένωση Επαγγελματιών Αντισφαιριστών (Association of Tennis Professionals/PTPA), την οργάνωση που ο ίδιος συνίδρυσε με τον Καναδό Βάσεκ Πόσπισιλ το 2021.

Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από χρόνια έντονων προβληματισμών σχετικά με τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση της PTPA, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η φωνή και η εικόνα του χρησιμοποιήθηκαν μέσα στην οργάνωση.

Ο Τζόκοβιτς τόνισε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά ύστερα από προσεκτική σκέψη κατέληξε ότι η συνέχιση της συνεργασίας του με την ATP υπό τη σημερινή της δομή δεν ήταν πλέον εφικτή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Herald Scotland, η PTPA, η ένωση που είχε συνιδρύσει μαζί με τον Ποσπίσιλ, είχε ήδη από τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους κινήσει νομικές διαδικασίες κατά των διοικητικών φορέων του τένις, συμπεριλαμβανομένων της ATP, της WTA, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τένις και της Διεθνούς Υπηρεσίας Ακεραιότητας Τένις, κατηγορώντας τους για «συστηματική κατάχρηση, αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές και προφανή αδιαφορία για την ευημερία των παικτών».

Παρά τις κατηγορίες αυτές, ο Τζόκοβιτς είχε παραδεχτεί ότι διαφωνούσε με ορισμένα μέρη της αγωγής, ενώ οι ATP και WTA είχαν απαντήσει έντονα στις κατηγορίες της PTPA.

Σε δήλωσή του στο X, ο Τζόκοβιτς ανέφερε: «Έπειτα από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να αποχωρήσω πλήρως από την Professional Tennis Players Association. Αυτή η απόφαση προκύπτει έπειτα από συνεχείς ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια, τη διακυβέρνηση και τον τρόπο με τον οποίο η φωνή και η εικόνα μου έχουν παρουσιαστεί».

After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026



Συνεχίζοντας, ο Σέρβος σταρ τόνισε: «Είμαι περήφανος για το όραμα που μοιράστηκα με τον Βάσεκ όταν ιδρύσαμε την PTPA, δίνοντας στους παίκτες μια ισχυρότερη, ανεξάρτητη φωνή – αλλά έχει γίνει σαφές ότι οι αξίες και η προσέγγισή μου δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με την τρέχουσα κατεύθυνση της οργάνωσης».

«Θα συνεχίσω να επικεντρώνομαι στο τένις μου, στην οικογένειά μου και στη συνεισφορά μου στο άθλημα με τρόπους που αντικατοπτρίζουν τις αρχές και την ακεραιότητά μου. Εύχομαι στους παίκτες και σε όσους εμπλέκονται κάθε επιτυχία στην πορεία τους, αλλά για μένα αυτό το κεφάλαιο έχει πλέον κλείσει», καταλήγει.