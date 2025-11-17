Νιγηρία: Έξαλλος ο προπονητής της εθνικής ομάδας – Κατηγορεί το Κονγκό ότι… έκανε βουντού για να νικήσει στα πέναλτι

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Νιγηρίας, Έρικ Σελέ, είναι οργισμένος μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ καταγγέλλει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για… περίεργες πρακτικές κατά τη διάρκεια των πέναλτι στην μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η ήττα στα πέναλτι έφερε τον αποκλεισμό της ομάδας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και κατηγορίες για «μαγεία».

Ο Σελέ υποστήριξε ότι η ΛΔ Κονγκό έκανε «βουντού» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι που τους έδωσε τη νίκη με 4-3 και την πρόκριση στα πλέι οφ του Μαρτίου.

Ο αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 1-1, με αποτέλεσμα η διαδικασία των πέναλτι να κρίνει την πρόκριση.

Η ήττα έθεσε τέλος στις ελπίδες της Νιγηρίας να συμμετάσχει στο επόμενο Μουντιάλ, σηματοδοτώντας τη δεύτερη συνεχόμενη απουσία της από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media δείχνει τον Σελέ να προσπαθεί να αντιμετωπίσει μέλη του τεχνικού επιτελείου της ΛΔ Κονγκό πριν το τελευταίο πέναλτι, με τα χέρια ανοιχτά και φωνάζοντας προς την αντίπαλη ομάδα.

Ο Σελέ συγκρατήθηκε από μέλος του δικού του τεχνικού επιτελείου, αλλά όταν ο Τσάνσελ Μμπέμπα εκτέλεσε το νικητήριο πέναλτι, ο προπονητής έτρεξε προς τον αντίπαλο πάγκο.

🔥 OFF CAMERA DRAMA!! 🔥 Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game! 😳 He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team. The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9a — Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025



Ο προπονητής της Νιγηρίας υποστήριξε ότι «Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας των πέναλτι, ο τύπος από τη ΛΔ Κονγκό έκανε βουντού», είπε στους δημοσιογράφους μετά τον αγώνα.

«Κάθε φορά, κάθε φορά, κάθε φορά. Γι’ αυτό ήμουν λίγο νευρικός».

Όταν ρωτήθηκε να περιγράψει τι είδε, ο Σελέ κούνησε το δεξί του χέρι στον αέρα και πρόσθεσε: «Κάτι τέτοιο».

«Δεν ξέρω αν ήταν νερό ή κάτι άλλο».

“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.” Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025



Εκπρόσωπος από την εθνική ομάδα του Κονγκό διέψευσε τους ισχυρισμούς του Σελέ.