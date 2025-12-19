ΝΒΑ: Η πρώτη… πεντάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Πέρασαν 12 χρόνια από την πρώτη φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμπεριλήφθηκε στην βασική πεντάδα των Μιλγουόκι Μπακς.

Ήταν μία ημέρα σαν σήμερα, στις 19 Δεκεμβρίου 2013, όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε βασικός στην εντός έδρας ήττα από τους Νικς με 101-107 στην παράταση.

Σε 42 λεπτά σημείωσε 10 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και 1 κόψιμο.

Ήδη από τις 30 Οκτωβρίου του 2013, στον πρώτο αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς για τη σεζόν 2013-14 στο NBA, με τους Νιου Γιορκ Νικς στη Νέα Υόρκη, ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε κάνει ντεμπούτο στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Ο 19χρονος -τότε- «Giannis» αγωνίστηκε για 4:43 λεπτά στο ντεμπούτο του και κατάφερε να σημειώσει έναν πόντο.

Από τότε κατάφερε -μεταξύ άλλων- να αναδειχθεί δύο φορές MVP του NBA και να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα.

