Νίκολιτς για το Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ: «Δεν ήρθαμε για… βόλτα» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μάρκο Νίκολιτς έβγαλε μεγάλος πάθος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League, τονίζοντας πως οι «κιτρινόμαυροι» θα δώσουν τα πάντα για να πάρουν τη νίκη.

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε με πολύ καλά λόγια για την τουρκική ομάδα, αναφέρθηκε στις απουσίες με την επισήμανση πως δεν η ΑΕΚ δεν θα καθίσει να «κλαίγεται για τους παίκτες που λείπουν», ενώ επισήμανε πως «…ήρθαμε να χύσουμε το αίμα μας»

Στην αρχική του τοποθέτηση ο Νίκολιτς είπε: «Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε έναν πραγματικό θρύλο στη χώρα μου και θρύλο της ΑΕΚ, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς και φυσικά στον παίκτη μας τον Σταυρό Πήλιο. Δύσκολη αναμέτρηση στην έδρα της Σαμσουνσπόρ που θα παίζει στην έδρα της. Κατέγραψε ήττα μετά από τέσσερις μήνες από τη Γαλατασαράι, είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία, είναι πρώτη στη League Phase και δικαίως. Είναι μια ομάδα σε ένταση και με physical παιχνίδι

Έχουμε κάποια προβλήματα τα γνωρίζετε, αλλά δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, επίσης υπάρχουν και παίκτες ο Ζοάο και ο Καλοσκάμης που είναι εκτός λίστας. Έχουμε μια ομάδα που είναι σε καλή ψυχολογία, ξέρει τι ψάχνει και είναι σε φόρμα. Έχουμε χάσει δύο βαθμούς από τη Σάμροκ και ψάχνουμε τους περισσότερους βαθμούς για να συνεχίσουμε στον επόμενο γύρο του Conference League».

Για την απουσία του Ζίνι και αν οι Μάνταλος Ελίασον και Κουτέσα θα είναι έτοιμοι:

«Έχουμε θέμα με τους παίκτες στην μπροστά γραμμή. Ο Πιερό θα επιστρέψει μετά τα Χριστούγεννα, ίσως μετά την Πρωτοχρονιά. Ο Ζίνι αντιμετωπίζει ακόμα πρόβλημα στον αστράγαλο, υπάρχει αργή πρόοδος, αλλά θα έρθει. Είναι και ο Γκατσίνοβιτς που έπαιξε καλά στα τελευταία ματς στην επίθεση.

Όλοι τους, δεν περιμένουμε να είναι εντελώς έτοιμοι για πλήρες 90λεπτο, αλλά θα έχουν κάποια λεπτά. Καλούμαστε να βρούμε λύσεις σε αυτές τις απουσίες, δεν θα κάτσουμε να κλαίμε. Για τον Καραργύρη είχαμε πλάνο να έρθει εδώ μαζί μας, αλλά έχει κι αυτός τον τραυματισμό. Έχουμε ετοιμάσει κάτι, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αύριο».

Για το αν μοιάζει το παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ σε σχέση με την Τσέλιε:

«Δεν βλέπω καμία σύνδεση μεταξύ αυτών των αγώνων που έγινε πριν από μερικούς μήνες. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι αλλαγές γίνονται γρήγορα. Η σεζόν είναι μακρά δεν είναι μαραθώνιος. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και ισχύουν για όλες τις ομάδες.

Οι δύο ομάδες παίζουν στις ίδιες εντάσεις, παρόμοιες θα είναι και οι κεντρικές συνθήκες. Η Σαμσουνσπόρ παίζει και πολύ με τα άκρα με ένα σχήμα 4-3-3, παίζει αρκετά με το ένας εναντίον ενός.

Έχουμε κάποιες ιδέες για το πώς θα παίξουμε. Έχουμε έρθει εδώ όχι για να παίξουμε απλά, αλλά για να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει. Θα πρέπει να χύσουμε το αίμα μας, δεν θα είναι μια βολτούλα στο πάρκο, αλλά μια μάχη και θα πρέπει να τα δώσουμε όλα.

Σε ό,τι αφορά τα γκολ στην αναμέτρηση με την Τσέλιε, ήταν αποτέλεσμα δικό μας λαθών και όχι καλής επίθεσης του αντιπάλου. Γι’ αυτό υπήρξε εκνευρισμός από εμένα με τον Ατρόμητο. Θεωρώ ότι θα είναι κλειδί στην αυριανή αναμέτρηση να μη δίνουμε εύκολες μπάλες ή δώρα στον αντίπαλο. Αν ο αντίπαλος το καταφέρει με την ποιότητά του, θα του δώσουμε τα χέρια στο φινάλε και θα το αναλύσουμε».

Ρέλβας: Έχουμε αυτοπεποίθηση

Στην αγωνιστική και πνευματική ετοιμότητα όλων των παικτών της ΑΕΚ, στάθηκε ο Φελίπε Ρέλβας που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές των «κιτρινόμαυρων» στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (11/12, 19:45) με τη Σαμσουνσπόρ στη Σαμσούντα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

«Είμαστε σε καλή κατάσταση, ξέρουμε αρκετά για την Σαμσουνσπόρ, αλλά εστιάζουμε στη δική μας ομάδα. Έχουμε αυτοπεποίθηση και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα», δήλωσε ο Πορτογάλος αμυντικός και πρόσθεσε για τη συνεργασία που έχει με τον Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας:

«Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, με τον οποίο έχουμε πολύ καλή σχέση εντός και εκτός γηπέδου. Όμως αμυνόμαστε ως ομάδα και κάνουμε επίθεση επίσης ως ομάδα, όλοι μαζί».