Νίκολιτς για το ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς: «Δεν επιτρέπεται να χάνεις βαθμούς στην έδρα σου»

Η νίκη είναι ο μοναδικός στόχος για την ΑΕΚ στο αυριανό (6/11, 19:45) παιχνίδι με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Conference League. Όπως τόνισε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς, οι τρεις βαθμοί μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικοί για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τον τεχνικό της Ένωσης να εμφανίζεται ικανοποιημένος από την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η ομάδα του, αλλά παράλληλα να εφιστά την προσοχή στις ικανότητες των πρωταθλητών Ιρλανδίας.

«Άλλη μία ευρωπαϊκή βραδιά. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί είναι ιδιαίτερα ματς. Υποδεχόμαστε τους πρωταθλητές Ιρλανδίας. Είναι μία ομάδα με καλή νοοτροπία. Τους έχουμε αναλύσει, έχουμε παρουσιάσει στους παίκτες μας τους πιθανούς κινδύνους. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και πίστη και μοναδικός στόχος είναι η νίκη, γιατί μπορεί να είναι καθοριστική για την πρόκριση. Δεν επιτρέπεται να χάνεις βαθμούς στην έδρα σου. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα, έχει το αγωνιστικό πνεύμα που θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη και να απολαύσουμε την αναμέτρηση στην έδρα μας» τόνισε αρχικά ο Σέρβος προπονητής και, αναφερόμενος στην ανάλυση της Σάμροκ Ρόβερς, επισήμανε:

«Πρόκειται για μια ομάδα η οποία, σε αντίθεση με την Αμπερντίν, παίζει με 3-5-2 και όχι 3-4-3. Έχει μεγάλη ικανότητα σε αντεπιθέσεις και είναι καλή στις στατικές φάσεις. Έχει διαφορετική νοοτροπία από την Αμπερντίν. Είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, παίζει συχνά στην Ευρώπη και είναι μια ομάδα με μαχητικό πνεύμα, όπως κάθε ιρλανδική ομάδα. Αν χρειαστεί, θα μείνουν πίσω και θα παλέψουν».

Για την παρουσία των Πιερό και Γιόβιτς και αν σκέφτεται να τους χρησιμοποιήσει μαζί στην επίθεση είπε: «Η επιλογή των δύο φορ είναι από τις αγαπημένες μου. Όμως αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να παίξουν μαζί, γιατί έχουμε δύο υγιείς επιθετικούς. Έχουμε και τον Ζίνι που δεν είναι διαθέσιμος ακόμα. Μετά τη διακοπή ευελπιστούμε να επανέλθει, για να μας δώσει τη δυνατότητα να διαμορφώνουμε την επιθετική γραμμή μας όπως επιθυμούμε».

Καλούμενος να κάνει μία σύγκριση με το προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στην Αμπερντίν, όπου η ΑΕΚ θριάμβευσε με 6-0, ο Νίκολις είπε: «Έχουν παρεμφερή νοοτροπία, όμως δεν υπάρχει κάποια άλλη σύνδεση. Η Σάμροκ έχει ισχυρή νοοτροπία, είναι πρωταθλήτρια στη χώρα της. Νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους. Θα τους αντιμετωπίσουμε στην έδρα μας και αυτό μας ενθουσιάζει, γιατί απολαμβάνουν να παίζουν εδώ μπροστά στους φιλάθλους μας. Ζητάμε από τους οπαδούς μας να μας υποστηρίξουν με έξυπνο τρόπο. Θέλουμε το πέταλο και όλο το γήπεδο ανοικτό μέχρι και το τελευταίο ματς με την Κραϊόβα, που μπορεί να κρίνει πολλά».

Τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Φρανζί Πιερό, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει κατά πόσον έχει επηρεαστεί από την… αφλογιστία του το τελευταίο διάστημα: «Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι τόσο. Η δουλειά μου είναι να μπω και να κάνω αυτά που απαιτεί ο προπονητής. Κάποιες φορές δεν μου δίνονται οι χώροι, κάποιες φορές υπάρχει η ατυχία. Πρέπει πάντα να είμαι έτοιμος για να αξιοποιήσω την ευκαιρία που θα μου δοθεί».

Για την εικόνα που έχει για τη Σάμροκ και τι περιμένει από τον αντίπαλο: «Γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες της Ιρλανδίας. Είναι μία ευρωπαϊκή αναμέτρηση και πρέπει να είσαι έτοιμος στο μέγιστο βαθμό. Δεν υπάρχουν εύκολες αναμετρήσεις, πρέπει να δώσουμε το 100% στον αγωνιστικό χώρο».

Για το αν σκέφτεται πως ένα δικό του γκολ θα είναι σημαντικό για να ωθήσει την ομάδα στην πρόκριση: «Πρέπει να βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά. Επιθυμία μου είναι να σκοράρω. Μπορεί να συμβεί, μπορεί όχι, αλλά ο στόχος είναι η πρόκριση. Αν κερδίσουμε αύριο χωρίς δικό μου γκολ, αλλά έχοντας κάνει αυτά που θέλει η ομάδα, θα είμαι χαρούμενος. Πρέπει να είμαι έτοιμος και να αξιοποιήσω τις ευκαιρίες μου».