Νίκη Βόλου – Τρίκαλα 90-73: Πλήρωσαν τα πολλά λάθη

Με επικράτηση της Νίκης Βόλου επί των Τρικάλων (90-73) έκλεισε το βράδυ της Δευτέρας (13/10) η δεύτερη αγωνιστική της Εlite League.

Οι γηπεδούχοι πήραν τις τρεις από τις τέσσερις περιόδους, έκλεισαν το σαραντάλεπτο με 56% στο δίποντο και πήραν 28 πόντους από τον Τάιλερ Τζόνσον. Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη, πήγαν για την ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο και μείωσαν στους τρεις (70-67), από εκεί και πέρα όμως τα έκαναν όλα λάθος, με τον Μπλάκσιρ, τον βασικό τους πλέι μέικερ, να παίρνει διαδοχικές κακές αποφάσεις.

Στο 2-0 η Νίκη που έχει μπει δυναμικά στη σεζόν, ως νεοφώτιστη στην κατηγορία (πήρε wild card), στο 0-2 τα Τρίκαλα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λόρτος, Ντόγκας, Αγραφιώτης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-18, 35-32, 59-51, 90-73

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 15 (3/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Τζόνσον 28 (6/12 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Παπαδόπουλος, Φιλοξενίδης 3 (1/5 σουτ, 4 ριμπάουντ), Δήμος 14 (6/8 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καραγεωργίου 9 (3/4 τρίποντα), Σπυρόπουλος 2, Βλαχογιάννης 2, Μπακέας, Νικολης, Τσουμάνης 15 (4/5 δίποντα, 7/11 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα)

ΤΡΙΚΑΛΑ (Καμπούρης): Μπλάκσιρ 5 (1/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα, 5 λάθη), Γκαζέλας, Αργυρούλης 3, Τσαφαράς 7 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κοκορέλης 6 (3/3 δίποντα), Ουάσινγκτον 20 (7/19 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/7 βολές, 14 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κολσούζογλου 15 (4/6 δίποντα, 7/11 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπαλός 6 (3/8 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Πηλίτσης 11 (3/4 τρίποντα), Γαρέζος

sport24.gr