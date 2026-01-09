Νέα χρονιά με το πανελλήνιο πρωτάθλημα Τάε Κβο Ντο στα Τρίκαλα

Με την είσοδο του 2026 ο Δήμος Τρικκαίων υποδέχεται μια ακόμη πανελλήνια αθλητική διοργάνωση. Πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τάε Κβο Ντο Ανδρών – Γυναικών «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» που θα διεξαχθεί το διήμερο 10 και 11 Ιανουαρίου 2026 στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Τρικάλων (έναντι 2ου Λυκείου).

Ο Δήμος Τρικκαίων συνδιοργανώνει με την Ελληνική Ομοσπονδία Τάε Κβο Ντο την κορυφαία στιγμή για το άθλημα, που έχει χαρίσει μετάλλια σε παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες για τη χώρα μας.

Ο Δήμος Τρικκαίων προσκαλεί τους πολίτες των Τρικάλων να παρακολουθήσουν τους κορυφαίους αθλητές και τις κορυφαίες αθλήτριες του Τάε Κβο Ντο, που προσφέρουν θέαμα με έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον

Οι αγώνες αρχίζουν κάθε μέρα στις 9:00.