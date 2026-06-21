Νέα εποχή για το γυναικείο ποδόσφαιρο στα Τρίκαλα – Το νέο ΔΣ της Λέσχης ποδοσφαίρου

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (19/6), στο δημαρχείο Τρικάλων γενική συνέλευση και εκλογές ανάδειξης των μελών της διοίκησης του σωματείου Λέσχης ποδοσφαίρου Τρικάλων . Με το πέρας των εκλογών τα νεοεκλεγέντα μέλη συνεδρίασαν για πρώτη φορά και συγκροτήθηκαν σε σώμα .
Πρόεδρος : Σωτήρης Τσέτης
Αντιπρόεδρος : Μαρία Σαδραζάμη
Γραμματέας :Αναστασία Ταμίσογλου
Ταμίας : Ιωάννης Κωνσταντέλος
Γενικός αρχηγός : Βασίλειος Πολυμερος
Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν: Ιωάννης Ράπτης
Χρυσούλα Δοντσίδου Μαριάνθη Δρίτσα
Ευχόμαστε να έχετε μια καλή και δημιουργική θητεία