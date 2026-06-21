Νέα εποχή για το γυναικείο ποδόσφαιρο στα Τρίκαλα – Το νέο ΔΣ της Λέσχης ποδοσφαίρου

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (19/6), στο δημαρχείο Τρικάλων γενική συνέλευση και εκλογές ανάδειξης των μελών της διοίκησης του σωματείου Λέσχης ποδοσφαίρου Τρικάλων . Με το πέρας των εκλογών τα νεοεκλεγέντα μέλη συνεδρίασαν για πρώτη φορά και συγκροτήθηκαν σε σώμα .

Πρόεδρος : Σωτήρης Τσέτης

Αντιπρόεδρος : Μαρία Σαδραζάμη

Γραμματέας :Αναστασία Ταμίσογλου

Ταμίας : Ιωάννης Κωνσταντέλος

Γενικός αρχηγός : Βασίλειος Πολυμερος

Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν: Ιωάννης Ράπτης

Χρυσούλα Δοντσίδου Μαριάνθη Δρίτσα

Ευχόμαστε να έχετε μια καλή και δημιουργική θητεία