Νέα αθλητική αναβάθμιση των Τρικάλων μέσω του RunGreece

Αναβάθμιση για τα Τρίκαλα σημαίνει η αναβάθμιση των αγώνων RunGreece του ΣΕΓΑΣ. Αυτό προκύπτει από τις καινοτομίες που εισάγει από φέτος στους αγώνες – και στα Τρίκαλα – η οργανωτική επιτροπή.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στα γραφεία του μεγάλου χορηγού της διοργάνωσης, της ERGO, αναλύθηκαν οι συγκεκριμένες αναβαθμίσεις, με τον Δήμο Τρικκαίων να εκπροσωπείται από τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλη Λάππα και την τ. αντιδήμαρχο στους ίδιους τομείς, Εφη Λεβέντη.

Ουσιαστικά με τις καινοτομίες, εκτός από την εισαγωγή πριμ, ενισχύονται οι τοπικές ΕΑΣ κα, μέσω αυτών, οι σύλλογοι και οι αθλητές, ενισχύονται τοπικές ΜΚΟ σε συννεόηση με τους Δήμους, προσφέρονται θέσεις στον Μαραθώνιο της Αθήνας. Ταυτόχρονα, τα Τρίκαλα κρατούν 3 ρεκόρ για τους αγώνες, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε για το φίλαθλο κοινό των Τρικάλων η πρωταθλήτρια Ανθή Κυριακοπούλου.



Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ ΣΟφία Σακοράφα, εν μέσω του νυν αντιδημάρχου Παιδίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων, Μιχάλη Λάππα και της τ. αντιδημάρχου στους ίδιους τομείς, Εφης Λεβέντη

Η Σοφία Σακοράφα

Οπως τόνισε η τρικαλινή πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα:

«Για εμάς η διοργάνωση του Run Greece, αλλά και των υπολοίπων δρομικών αγώνων, είναι πολύ σημαντική, γιατί φέρνει τον στίβο στην τοπική κοινωνία, την περιφέρεια και τα νησιά. Δεν είναι απλά αθλητικοί αγώνες, αναδεικνύουν τους τόπους που τους φιλοξενούν.

Η συνεργασία του ΣΕΓΑΣ με τους Δήμους, τις Περιφέρειες και η συμβολή των χορηγών είναι καθοριστική, και ιδιαίτερα του μεγάλου μας χορηγού, της ERGO, ώστε να μπορούμε να διοργανώνουμε επιτυχημένους αγώνες με ασφάλεια και προοπτική.

Με τη διοργάνωση αυτών των αγώνων, υπάρχουν σημαντικά οφέλη για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. Τα έσοδα από αυτούς τους αγώνες είναι σημαντικά για εμάς, καθώς επιστρέφουν στο αθλητικό κομμάτι, στα σωματεία και στους αθλητές μας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αισθανόμαστε ότι πραγματικά οι αγώνες μπορούν να στηρίξουν τον πυλώνα που λέμε ανάπτυξη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμβάλλουν σε αυτούς τους αγώνες και να καλωσορίσω στη σειρά αγώνων την πόλη της Καβάλας, που μπαίνει για πρώτη φορά φέτος στη σειρά».



Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων δρόμου του ΣΕΓΑΣ, Ιάκωβος Πετσούλας, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα και η διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της ERGO, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η χορηγός εταιρεία

Η Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της ERGO Ασφαλιστικής, τόνισε:

«Το Run Greece μετατρέπει τις πόλεις της περιφέρειας σε σημεία συνάντησης, συμμετοχής και έμπνευσης — σε γιορτές του αθλητισμού που μας φέρνουν όλους πιο κοντά. Στην ERGO πιστεύουμε ότι η ασφάλιση έχει νόημα μόνο όταν κατανοεί και φροντίζει όσα είναι πραγματικά σημαντικά για τον άνθρωπο. Γι’ αυτό και μέσα από αυτή τη χορηγία εκφράζουμε ξεκάθαρα το μήνυμά μας: “ERGO ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”. Με τη στήριξή μας στον ΣΕΓΑΣ, είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε δρομείς, εθελοντές και θεατές, ώστε να απολαύσουν με ασφάλεια και στο έπακρο αυτή τη μοναδική εμπειρία».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων

Στις φετινές καινοτομίες της διοργάνωσης αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνων Δρόμου του ΣΕΓΑΣ, Ιάκωβος Πετσούλας, ο οποίος ανακοίνωσε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές:

«Φέτος προχωρούμε σε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές και τα κίνητρα είναι μεγάλα. Για πρώτη φορά εφαρμόζουμε χρηματικά έπαθλα. Στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα, οι τρεις πρώτοι θα έχουν πριμ, συνολικού ύψους 500 ευρώ.

Υπάρχει, επίσης, ο τελικός της διοργάνωσης, μια καινοτομία που εφαρμόσαμε από πέρσι και συνεχίζουμε και φέτος, με χρηματικά έπαθλα 800 ευρώ για τον πρώτο, 500 για τον δεύτερο και 300 για τον τρίτο. Συνολικά, τα έπαθλα φτάνουν περίπου τις 40.000 ευρώ.

Επιπλέον, θα κληρωθούν 50 θέσεις για τον Μαραθώνιο της Αθήνας.

Φέτος, για πρώτη φορά, θα προσφέρουμε 1 ευρώ για κάθε συμμετοχή σε έναν φορέα που θα επιλέγουν οι τοπικοί φορείς. Είναι το κοινωνικό αποτύπωμα που μπορούμε και πρέπει να αφήσουμε ως ΣΕΓΑΣ και ως δρομικό κίνημα.

Γιατί, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε, το Run Greece δεν είναι μόνο ένα αθλητικό γεγονός, αλλά και ένα πολιτιστικό και κοινωνικό γεγονός. Πιστεύω πως θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή και θα γεμίσουμε δρόμους σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω την ERGO, τον μεγάλο μας χορηγό, καθώς και την τοπική αυτοδιοίκηση για τη στήριξή τους».

Ο Δήμος Τρικκαίων

Ηδη τα δύο προηγούμενα χρόνια ο Δήμος Τρικκαίων συνδιοργάνωσε το RunGreece Τρίκαλα, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Φέτος ο αγώνας θα διεξαχθεί με το πέρας του Τρικαλινού παζαριού, στις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Λάππας τόνισε στη σχετική συνέντευξη Τύπου:

«Τιμή μας να είμαστε σήμερα εδώ. Τα Τρίκαλα είναι μια πολύ ευλογημένη πόλη και κάνουμε ωραίες και δυνατές αθλητικές δραστηριότητες. Υπάρχουν τα κίνητρα για τους αθλητές ώστε να κυνηγήσουν νέα ρεκόρ. Ως Δήμος μας εμπνέει η μαζικότητα. Θέλουμε όλο τον κόσμο κοντά μας. Τα ρεκόρ έχουν τη σημασία τους, ωστόσο το δικό μας ρεκόρ που θέλουμε να σπάσουμε είναι της μαζικής συμμετοχής».

Η κ. Λεβέντη υπενθύμισε το ρεκόρ της κ. Σακοράφα:

«Μετά το ρεκόρ της Σοφίας Σακοράφα, όλες οι αθλήτριες στα Τρίκαλα γίναμε ακοντίστριες. Πλέον από τη θέση μας στα κοινά βοηθάμε στη διεξαγωγή αγώνων. Τα Τρίκαλα είναι αθλητική πόλη. Μακάρι το Run Greece να φτάσει σε πολλές πόλεις της χώρας. Είναι μια σημαντική διοργάνωση για εμάς και τη στηρίζουμε πολύ».

Ρεκόρ Run Greece στα Τρίκαλα

Υπενθυμίζεται ότι στα Τρίκαλα έγιναν το 2025 τρία ρεκόρ για το RunGreece:

10 χλμ. Άνδρες:

29:32 Παναγιώτης Πετρουλάκης, Τρίκαλα 2025

5 χλμ. Άνδρες:

15:03 Ανδρέας Γεωργίου, Τρίκαλα 2025 (και 15:03 Μάριος Αναγνώστου, Λάρισα 2019)

5 χλμ. Γυναίκες:

16:48 Ανθή Κυριακοπούλου, Τρίκαλα 2025

Το ρεκόρ στα 10 χλμ. Γυναικών είναι 34:33 και το κατέχει η Αναστασία Καρακατσάνη, από τη Λάρισα το 2018.



Η πρωταθλήτρια των αποστάσεων Ανθή Κυριακοπούλου (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

“Με περίμεναν να τερματίσω στα Τρίκαλα”

Η ίδια η πρωταθλήτρια Ανθή Κυριακοπούλου, παρούσα στη συνέντευξη Τύπου, τόνισε: «Ο θεσμός του Run Greece είναι όμορφος, γιατί τόσο εμείς οι αθλητές όσο και οι δρομείς έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε πόλεις της Ελλάδας. Είναι σαν να βάζεις μια πινέζα στον χάρτη. Τα χρηματικά έπαθλα είναι πολύ σημαντικά για εμάς, καθώς το βιοποριστικό κομμάτι στον στίβο είναι δύσκολο. Ο κόσμος που συναντάμε στις πόλεις μάς βοηθάει πολύ.

Θυμάμαι κάποιους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που με είδαν στα Τρίκαλα πριν από τον αγώνα και με ρώτησαν πού θα τερματίσω για να έρθουν να χειροκροτήσουν. Και όντως ήταν εκεί και περίμεναν. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για εμένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΣΕΓΑΣ και την ERGO για τη βοήθεια που μας δίνουν».

Οι καινοτομίες και τα πριμ του 2026

Χρηματικό έπαθλο για τους τρεις πρώτους νικητές των αγώνων σε κάθε πόλη. Πιο συγκεκριμένα, χρηματικό έπαθλο θα δικαιούνται οι θέσεις 1 έως 3, άνδρες και γυναίκες, που συμμετέχουν στα 5 και τα 10 χλμ., ως εξής:

1η θέση: 500€

2η θέση: 300€

3η θέση: 200€

Για τους αντίστοιχους νικητές του τελικού αγώνα που θα γίνει στον Πειραιά ορίζονται τα παρακάτω ποσά:

1η θέση: 800€

2η θέση: 500€

3η θέση: 300€

Διευκρινίσεις:

– Για τη συμμετοχή στον τελικό, προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή του κάθε αθλητή σε έναν τουλάχιστον από τους αγώνες των προηγούμενων έξι πόλεων.

– Ορίζεται χρηματικό έπαθλο ύψους 200€ για κάθε ρεκόρ διαδρομής, τόσο στα 5 όσο και στα 10 χλμ.

– Ο πρώτος νικητής (άνδρες και γυναίκες) σε κάθε ηλικιακή κατηγορία δικαιούται μία συμμετοχή σε όποιον αγώνα της διοργάνωσης του Μαραθωνίου της Αθήνας επιθυμεί, δωρεάν στο full πακέτο.

– Από το κόστος συμμετοχής στους αγώνες, τα 2€ διατίθενται στις κατά τόπους ΕΑΣ για την ενίσχυση των τοπικών συλλόγων και αθλητών.

– Επίσης, 1€ από κάθε πληρωμένη συμμετοχή θα διατεθεί σε ΜΚΟ της κάθε πόλης, έπειτα από σχετική υπόδειξη των αρχών της πόλης και σε συνεννόηση με τον ΣΕΓΑΣ. Για τη δράση αυτή ο ΣΕΓΑΣ εγγυάται το ελάχιστο ποσό των 500€, σε περίπτωση που αυτό δεν συμπληρωθεί από τις συμμετοχές.

Αγώνες

Αναλυτικά οι αγώνες του 2026:

Ηράκλειο 29/3

Σύρος 4/4

Σπάρτη 19/4

Καβάλα 3/5

Τρίκαλα 20/9

Αλεξανδρούπολη 27/9

Πειραιάς 4/10

Στη συνέντευξη Τύπου παρέστησαν επίσης, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Δήμου Ηρακλείου Γιάννης Τσαπάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης Λεωνίδας Τερζής, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αθλητισμού Δήμου Σύρου Δημήτρης Κοσμάς, ο Δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Αθλητισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιωάννης Μαντζούνης, ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Στυλιανός Ιγνατιάδης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ιωάννης Μπόγδης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Δήμου Πειραιά Νίκος Γέμελος

(Με πληροφορίες από το γραφείο Τύπου του ΣΕΓΑΣ)

ΣΕΓΑΣ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ RUN GREECE (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)