«Μπλόκο» της Τσέλσι στην Άρσεναλ, βαθιά ανάσα για Λίβερπουλ – Η Μπέτις πήρε το ντέρμπι της Ανδαλουσίας, η Αταλάντα «βύθισε» κι άλλο την Φιορεντίνα

Το μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου δεν ανέδειξε νικητή, ωστόσο το αποτέλεσμα… ευνόησε τη Μάντσεστερ Σίτι. Η Τσέλσι και η Άρσεναλ έμειναν στο 1-1, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και ρυθμό. Οι «μπλε» άνοιξαν το σκορ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, παρότι από το 38ο λεπτό αγωνίζονταν με δέκα παίκτες, ύστερα από την αποβολή του Καϊσέδο. Οι «κανονιέρηδες» κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 59’, με το τελικό αποτέλεσμα να αφήνει την Άρσεναλ στην κορυφή της Premier League, αλλά να επιτρέπει στη Σίτι να μειώσει τη διαφορά στους πέντε βαθμούς και να μπει ξανά στη μάχη του τίτλου.

Την ίδια ώρα, η Λίβερπουλ πήρε βαθιά ανάσα στη διεκδίκηση της τετράδας, επικρατώντας 2-0 της Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο. Το σκορ άνοιξε ο Ίσακ στο 60’, με τον Χάκπο να σφραγίζει τη νίκη στο 90’, σε μια αναμέτρηση που οι «κόκκινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο από το πρώτο λεπτό.

Στην Ισπανία, η Μπέτις πανηγύρισε σπουδαία νίκη στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, επικρατώντας 2-0 της Σεβίλλης μέσα στο «Σάντσεθ Πιθχουάν». Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Σεβίλλης κοιτά πλέον με αισιοδοξία προς τις θέσεις του Champions League. Παράλληλα, η Βιγιαρεάλ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, κερδίζοντας 3-2 τη Σοσιεδάδ εκτός έδρας, με γκολ στο 90ο λεπτό, αποτέλεσμα που τη φέρνει ακόμα πιο κοντά στην κορυφή της La Liga.

Στη Γερμανία, η Βόλφσμπουργκ έχασε μια σπουδαία ευκαιρία για τρίποντο στην έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρότι προηγήθηκε, δέχθηκε την ισοφάριση στο 90’ με πέναλτι που υποδείχθηκε μέσω VAR, με τον Έλληνα αμυντικό Κουλιεράκη να ξεκινά βασικός και την ομάδα του να μένει οριακά εκτός ζώνης υποβιβασμού.

Στην Ιταλία, η Ίντερ τα βρήκε δύσκολα απέναντι στην Πίζα, ωστόσο πήρε τη νίκη, διατηρώντας την πίεση στην κορυφή της Serie A. Η Αταλάντα, από την πλευρά της, επικράτησε 2-0 της Φιορεντίνα, αφήνοντας τους «βιόλα» να βυθίζονται ακόμα πιο χαμηλά στη βαθμολογία και να βλέπουν τη σεζόν να παίρνει επικίνδυνη τροπή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής της Premier League

ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ Μπρέντφορντ – Μπέρνλι 3-1 Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς 3-2 Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ 3-2 Έβερτον – Νιούκαστλ 1-4 Τότεναμ – Φούλαμ 1-2 Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2 Άστον Βίλα – Γουλβς 1-0 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον 0-2 Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2 Τσέλσι – Άρσεναλ 1-1

Η βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Άρσεναλ 30 2 Μάντσεστερ Σίτι 25 3 Άστον Βίλα 24 4 Τσέλσι 24 5 Σάντερλαντ 22 6 Μπράιτον 22 7 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 21 8 Λίβερπουλ 21 9 Κρίσταλ Πάλας 20 10 Μπρέντφορντ 19 11 Μπόρνμουθ 19 12 Τότεναμ 18 13 Νιούκαστλ 18 14 Έβερτον 18 15 Φούλαμ 17 16 Νότιγχαμ Φόρεστ 12 17 Γουέστ Χαμ 11 18 Λιντς 11 19 Μπέρνλι 10 20 Γουλβς 2

La Liga (14η αγωνιστική)

ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ ΣΚΟΡΕΡ Χετάφε – Έλτσε 1-0 (56′ Αραμπαρί) Μαγιόρκα – Οσασούνα 2-2 (62′ πέν., 66′ Μουρίκι – 82′ Ραούλ Γκαρσία, 90’+2 Μπογιόμο) Μπαρτσελόνα – Αλαβές 3-1 (8′ Γιαμάλ, 26′, 90’+4 Όλμο – 1′ Ιμπάνιεθ) Λεβάντε – Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 (3′ Ναβάρο, 44′ Νίκο Γουίλιαμς) Ατλέτικο Μαδρίτης – Οβιέδο 2-0 (16′, 25′ Σόρλοτ) Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βιγιαρεάλ 2-3 (61′ Σολέρ, 87′ Μπαρενετσέα – 31′ Πέρεθ, 57′, 90′ Μολέιρο) Σεβίλλη – Μπέτις 0-2 (54′ Φορνάλς, 69′ Αλτιμίρα) Θέλτα – Εσπανιόλ 0-1 (86′ Γκαρθία) Τζιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης – Αναβλήθηκε / εκκρεμεί Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια 01/12 Προσεχώς

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ Μπαρτσελόνα 34 Βιγιαρεάλ 32 Ρεάλ Μαδρίτης 32 (13 αγ.) Ατλέτικο Μαδρίτης 28 Μπέτις 24 Εσπανιόλ 24 Χετάφε 20 Αθλέτικ Μπιλμπάο 20 Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 Έλτσε 16 Σεβίλλη 16 Θέλτα 16 Ράγιο Βαγιεκάνο 16 (13 αγ.) Αλαβές 15 Μαγιόρκα 13 Βαλένθια 13 (13 αγ.) Οσασούνα 12 Τζιρόνα 11 (13 αγ.) Λεβάντε 9 Οβιέδο 9

Bundesliga (12η αγωνιστική)

ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ ΣΚΟΡΕΡ Γκλάντμπαχ – Λειψία 0-0 – Μπάγερν Μονάχου – Ζανκτ Πάουλι 3-1 (44′ Γκερέιρο, 90’+3 Ντίας, 90’+7 Τζάκσον – 6′ Χουντόντζι) Βέρντερ Βρέμης – Κολονία 1-1 (22′ Φριντλ – 90’+1 Ελ Μάλα) Ουνιόν Βερολίνου – Χαϊντενχάιμ 1-2 (43′ Κεντίρα – 90′ Σίμερ, 90’+5 Σόπνερ) Χοφενχάιμ – Άουγκσμπουργκ 3-0 (16′ Τουρέ, 26′ Μπούργκερ, 45′ αυτ. Σέζιγκερ) Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ 1-2 (83′ Κοφανέ – 41′ Ανσελμίνο, 65′ Αντεγιέμι) Αμβούργο – Στουτγκάρδη 2-1 (17′ Γκλάτσελ, 90’+4 Φάμπιο Βιέιρα – 54′ Ούνταβ) Αϊντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ 1-1 (90’+6 πεν. Μπατσουαγί – 67′ Ζέχντνερ) Φράιμπουργκ – Μάιντς 4-0 (12′ Κούμπλερ, 26′ Γκριφό, 50′ Μανζαμπί, 90′ Οστερχάγκε)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ Μπάγερν Μονάχου 34 Λειψία 26 Ντόρτμουντ 25 Λεβερκούζεν 23 Χοφενχάιμ 23 Στουτγκάρδη 22 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 21 Βέρντερ Βρέμης 16 Φράιμπουργκ 16 Κολονία 15 Ουνιόν Βερολίνου 15 Γκλάντμπαχ 13 Άουγκσμπουργκ 10 Αμβούργο 9 Βόλφσμπουργκ 9 Χαϊντενχάιμ 8 Ζανκτ Πάουλι 7 Μάιντς 6

Serie A (13η αγωνιστική)

ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ ΣΚΟΡΕΡ Κόμο – Σασουόλο 2-0 (14′ Δουβίκας, 53′ Μορένο) Τζένοα – Βερόνα 2-1 (40′ Κολόμπο, 62′ Τόρσμπι – 21′ Μπελγκάλι) Πάρμα – Ουντινέζε 0-2 (11′ Ζανιόλο, 65′ πέν. Ντέιβις) Γιουβέντους – Κάλιαρι 2-1 (27′, 45’+1 Γιλντίζ – 26′ Εσπόζιτο) Μίλαν – Λάτσιο 1-0 (51′ Λεάο) Λέτσε – Τορίνο 2-1 (20′ Κουλιμπαλί, 22′ Μπαντα – 57′ Άνταμς) Πίζα – Ίντερ 0-2 (69′, 83′ Μαρτίνες) Αταλάντα – Φιορεντίνα 2-0 (41′ Κοσουνού, 51′ Λούκμαν) Ρόμα – Νάπολι – Αναβλήθηκε / εκκρεμεί Μπολόνια – Κρεμονέζε 01/12 Προσεχώς

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)