Μπενίτεθ για το Μάλμε-Παναθηναϊκός: «Να δώσουμε αυτοπεποίθηση στους παίκτες»

Στη σημασία που έχει για τον ίδιο και τους συνεργάτες του να ξαναδώσουν εμπιστοσύνη κι αυτοπεποίθηση στα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού, στάθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (6/11, 19:45) με τη Μάλμε στη Σουηδία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε πως θα είναι… ευτυχισμένος και με μία νίκη με 1-0, ενώ αναφέρθηκε στο γεγονός πως ο Παναθηναϊκός χρειάζεται χρόνο ως ομάδα, μετά τις αλλαγές που έγιναν.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Ισπανού προπονητή του Παναθηναϊκού:

Πώς αισθάνεστε πως για πρώτη φορά θα είστε προπονητής του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκό παιχνίδι;

“Είμαι περήφανος που εκπροσωπώ έναν πολύ μεγάλο σύλλογο και πρέπει να πάμε τον Παναθηναϊκό εκεί που ήταν, ξέρω πολύ καλή την ιστορία του. Όλοι περιμένουν από εμάς μια καλή εμφάνιση και ίσως μια νίκη. Χρειαζόμαστε χρόνο. Ξέρουμε τις προσδοκίες που υπάρχουν και θα κάνουμε τα πάντα για να ξεκινήσω αυτή την πορεία με ένα καλό αποτέλεσμα”.

Τι θέλετε να αλλάξετε σε σχέση με τον Βόλο και ένα καλό αποτέλεσμα είναι ικανό να δώσει αυτοπεποίθηση;

“Θέλουμε χρόνο, δουλεύουμε πολύ σκληρά για να πάρουμε αποφάσεις σωστές, γνωρίζοντας πως πρέπει να νικάμε. Θέλουμε κατανόηση. Δεν είναι εύκολο να νικήσουμε από την πρώτη στιγμή, έχουμε θέματα που πρέπει να λύσουμε. Ξέρουμε τα προβλήματα και πρέπει να τα λύσουμε. Ξέρουμε τον τρόπο. Οι παίκτες προσπαθούν, αν δεις τα δεδομένα, προσπαθούν. Αυτό μπορούμε να το εγγυηθούμε. Αν δείτε τα δεδομένα φυσικής κατάστασης είναι πολύ καλή.

Χρειάζονται εμπιστοσύνη. Αυτό έρχεται με το να κάνεις σωστά πράγματα και με το να νικάς. Όταν υπάρχουν πολλά παιχνίδια είναι δύσκολο να διορθώσεις πράγματα και παράλληλα να νικάς.

Σε κάθε προπόνηση ή ματς μαθαίνουμε τους παίκτες λίγο παραπάνω. Κάναμε όλοι λάθη. Κι εγώ και εκείνοι. Όλοι κάνουμε. Εσείς, ο κόσμος, αν βλέπετε κάποιον να κάνει λάθος ίσως είναι λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης. Είμαι σίγουρος πως η ομάδα θα βελτιώνετε. Είμαστε σε μεταβατική περίοδο. Εμείς δίνουμε στους παίκτες ένα πλάνο να πιστεύουν, να έχουν πίστη σε αυτό και να βγάλουν στο χορτάρι τις ικανότητές τους.

Πρέπει να το καταλάβετε καλά: Όλοι οι παίκτες είναι διαφορετικοί, ο καθένας με τα δικά του χαρακτηριστικά. Πρέπει να ζητάμε από όλους να κάνουν το καλύτερο αλλά και να ζητάμε πράγματα που μπορούν να κάνουν. Κάποιος είναι καλός στα τάκλιν, στις εναέριες μονομαχίες κάποιος άλλος. Θέλουμε ο καθένας να κάνει σωστά την δουλειά του. Να είναι καλοί στην ικανότητά τους, να πάρουμε τα περισσότερα από τα καλά χαρακτηριστικά τους. Να μην τους ζητάμε ευθύνη σε πράγματα που ξέρουμε πως δεν είναι το καλύτερό τους”.

Ποια είναι η άποψή σας για την Μάλμε;

“Τους αρέσει να παίζουν με την μπάλα χαμηλά, να παίξουν στρωτά, να έχουν κατοχή, με παίκτες κοντά στην μπάλα. Είναι ομάδα με μεγάλη ένταση και μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα είτε με οργανωμένη επίθεση είτε με transition. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε την νίκη”.

Για την διαχείριση των αγώνων που έρχονται θα κάνετε rotation;

“Πρέπει να σκεφτούμε πως ήρθαμε και έχουμε δύο ματς την εβδομάδα. Για να πάρουμε αποφάσεις, μαθαίνοντας τους παίκτες είναι σημαντικό. Κοιτάμε την φυσική τους κατάσταση και το πως ολοκλήρωσαν το τελευταίο παιχνίδι, το πως νιώθουν βάσει και των αριθμών. Σε ένα μήνα θα είναι ευκολότερο για εμάς. Δεν τους γνωρίζουμε στο 100% αλλά σύντομα θα έχουμε καλύτερη γνώση για να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις. Τώρα κοιτάμε τον αυριανό αγώνα και θα πάρουμε τις αποφάσεις με γνώμονα τον αυριανό αγώνα με την Μάλμε ενόψει της Κυριακής”.

Θεωρείτε πως το αυριανό ματς είναι “κλειδί” για να ανοίξει τον δρόμο της πρόκρισης;

“Ένα παιχνίδι την φορά. Είναι πολύ σημαντικό ματς και μπορεί να μας οδηγήσει στο επόμενο ματς με περισσότερους πόντους. Είμαστε έτοιμοι, θέλουμε τους τρεις βαθμούς αν όχι πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Μείνε ήρεμος, δούλεψε πιο σκληρά και όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι που σκέφτομαι. Ποτέ δεν βοηθά ο πανικός. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιδράσουμε ότι και αν συμβεί|.

Το 2015 ως προπονητής της Ρεάλ είχατε νικήσει 8-0 την Μάλμε, ήταν το τελευταίο σας ευρωπαϊκό ματς. Θέλετε να επιστρέψετε με νίκη έστω και με… μισό-μηδέν;

“Θα είμαι χαρούμενος αν νικήσουμε με 1-0. Θυμάμαι αυτό που λέτε αλλά με ενδιαφέρει τώρα να πάρουμε το ματς αύριο. Δεν έχει σημασία το σκορ, το πιο σημαντικό είναι να πάρουμε την νίκη”.

Τζούριτσιτς: «Θέλουμε να αντιδράσουμε»

Στη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να βγάλει «αντίδραση» στο γήπεδο στον αυριανό (Πέμπτη 6/11, 19:45) αγώνα με τη Μάλμε στη Σουηδία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, μετά την ήττα του περασμένου Σαββάτου (1/11) στον Βόλο, στάθηκε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς στη συνέντευξη Τύπου.

«Είναι καλό όταν ακολουθεί ματς σε σύντομο χρονικό διάστημα και θέλουμε να αντιδράσουμε. Ξέρουμε πως παίζουμε απέναντι σε καλό αντίπαλο, παίζουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη, έχουν εμπειρία. Αναλύσαμε τον αντίπαλο, πρέπει να είμαστε σοβαροί και αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, καθώς πιστεύουμε πως μπορούμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Σε ερώτηση για τις αλλαγές που έφερε στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και το πώς νιώθει ο ίδιος παίζοντας πλέον (και) στο «10», ο Σέρβος υπογράμμισε πως «…κάθε νέος προπονητής φέρνει νέες ιδέες, δουλεύουμε σε κάτι νέο. Θέλει χρόνο, δεν έχω να πω κάτι για την εμπειρία του προπονητή του και τις γνώσεις του, είναι γνωστά. Κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερό από την πλευρά μας.

Όσον αφορά την θέση μου, πάντα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, έχω παίξει σε πολλές θέσεις, στο τέλος είναι πάντα ποδόσφαιρο. Στην Σερβία έπαιζα σε όλη την πλευρά όταν πήραμε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Κάποιες φορές χρειάζεται χρόνος για να προσαρμοστείς και αυτό κάνω, θέλοντας να έχω μια θετική ανταπόκριση».

Όσο για το αν μπορεί να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός χάνει τόσες πολλές ευκαιρίες και δεν σκοράρει όσο συχνά θα έπρεπε, ο «Τζούρι» τόνισε: «Αν ξέραμε τον λόγο για τις χαμένες ευκαιρίες, θα σκοράραμε περισσότερο. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, μπορούμε και πρέπει να σκοράρουμε περισσότερο.

Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι στο παιχνίδι αλλά υπάρχουν κι άλλα σημαντικά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Στο τέλος βέβαια το σκοράρισμα κάνει την διαφορά. Κοιτάμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι και να εμφανιστούμε καλύτεροι στο μέλλον».