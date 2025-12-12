Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Παραδόθηκε… άνευ όρων

Κακή εικόνα παρουσίασε ο Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη και γνώρισε βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα με 98-85, το βράδυ της Παρασκευής (12/12), στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε ένα ματς όπου οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν ποτέ να ελέγξουν τον ρυθμό, ειδικά μετά την ανάπαυλα.

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε το κακό του τρίτο δεκάλεπτο και έπεσε στο 8-6 της κατάταξης, με ρεκόρ 5-2 εντός έδρας και 3-4 εκτός, σε ένα παιχνίδι όπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε στη διάθεσή του τους ΜακΚίσικ και Γουόρντ και έβλεπε την ομάδα του να χάνει τη συνοχή της μετά το ημίχρονο. Αντίθετα, η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στο 10-5, με 5-2 εντός και 5-3 εκτός έδρας, παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον Νίκολας Λαπροβίτολα, βρίσκοντας όμως σημαντικό σκορ από το δίδυμο Πάντερ – Κλάιμπερν και φτάνοντας τα τρία σερί θετικά αποτελέσματα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς με την κλασική του πεντάδα, με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ, αλλά η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε από νωρίς την ενέργειά της και προηγήθηκε με 11-4 στο 4ο λεπτό. Ο Φουρνιέ έδωσε λύσεις στην επίθεση και με συνεχόμενους πόντους έφερε τον Ολυμπιακό μπροστά με 14-13, συνεχίζοντας την πίεση μέχρι το τέλος της περιόδου, όπου ο Βεζένκοβ με γκολ-φάουλ διαμόρφωσε το 21-21.

Στη δεύτερη περίοδο, το δεύτερο φάουλ του Φουρνιέ στο 11′ τον έστειλε νωρίς στον πάγκο, με την άμυνα του Ολυμπιακού να λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά την επίθεση να παρουσιάζει προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ για το 29-31 στο 15′ και ένα ακόμη δικό του καλάθι στο τέλος της επίθεσης για το 37-35, κράτησαν τους Πειραιώτες κοντά στο σκορ. Το ημίχρονο έκλεισε στο 42-39, με τον Μπαρτζώκα να έχει παράπονα, κυρίως για εύκολα λάθη και συνεργασίες που δεν λειτούργησαν όπως θα ήθελε.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως στο δεύτερο μέρος, με τη Μπαρτσελόνα να μπαίνει με ένταση και να σημειώνει 17 πόντους σε τέσσερα λεπτά, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +12 (59-47) και βάζοντας τον Ολυμπιακό σε δύσκολη θέση. Ο Μπαρτζώκας δοκίμασε ακόμα και σχήμα με Γουόκαπ και Νιλικίνα μαζί, όμως οι Καταλανοί συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, εκτόξευσαν τη διαφορά στους 18 πόντους (67-49 στο 27′) και έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο 72-56.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός αναζητούσε ένα μικρό θαύμα για να επιστρέψει στο ματς, όμως το αντιαθλητικό φάουλ του Βεζένκοβ στον Πάρα στο 33′, σε διεκδίκηση για τζάμπολ, έβαλε οριστικό τέλος στις ελπίδες ανατροπής. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Πειραιώτες προσπάθησαν απλώς να μειώσουν τη διαφορά, χωρίς όμως να τα καταφέρουν, με το τελικό 98-85 να αποτυπώνει την εικόνα της αναμέτρησης.

Διαιτητές: Ράντοβιτς – Ράκις – Μπουμπέρ

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-39, 72-56, 98-85