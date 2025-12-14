Μπαδήμας: “Να φέρουμε τα Τρίκαλα εκεί που θέλουμε, στόχος η Super League 2”

Για τις πρώτες του εντυπώσεις στα Τρίκαλα μίλησε στα social media του ΑΟΤ ο νέος τεχνικός της ομάδας, Νίκος Μπαδήμας.

Ο έμπειρος προπονητής των Θεσσαλών ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Βρισκόμαστε στα μέσα της χρονιάς.

Υπόσχομαι πολλή δουλειά, για να πετύχουμε όλοι τον πολυπόθητο στόχο, που δεν είναι άλλος από την κατάληψη της πρώτης θέσης και εν συνεχεία η άνοδος στη Super League 2.

Μίλησα και με τα παιδιά, είπα ότι έχουν αδικήσει τους εαυτούς τους. Παρόλα αυτά δεν έχει χαθεί τίποτα.

Υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμα, που μπορούμε να φέρουμε την ομάδα εκεί που θέλουμε».

Ο Νίκος Μπαδήμας θα κάνει ντεμπούτο στους «κυανέρυθρους» στο εκτός έδρας ματς της Τετάρτης (17/12) με την Ελασσόνα.

