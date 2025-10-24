Μπαγερν – Ολυμπιακός 71-96: «Παρέλαση»… στο Μόναχο

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στο Μόναχο, επικρατώντας με 96-71 της Μπάγερν, σε ένα ματς που συνδύασε την επιστροφή των Γουόκαπ και Φουρνιέ με το ντεμπούτο του ΜακΚίσικ στη φετινή σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν χαρακτήρα και συνέπεια, συνεχίζοντας δυναμικά στη EuroLeague, σε μια βραδιά όπου όλα λειτούργησαν σωστά.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 4-2 (1-1 εντός και 3-1 εκτός έδρας), παραμένοντας κοντά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Η εμφάνιση στο Μόναχο ήταν ολοκληρωτική, καθώς ο Ολυμπιακός έλεγξε πλήρως το παιχνίδι από το ξεκίνημα, με ένταση, καθαρό μυαλό και ισορροπία σε άμυνα και επίθεση.

Η αρχή ανήκε στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που μπήκε «καυτός» και σημείωσε εννέα πόντους μέσα σε λίγα λεπτά, οδηγώντας την ομάδα στο 15-23 του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μπαρτζώκας άλλαξε σχήματα στο δεύτερο, δίνοντας χρόνο σε Νιλικίνα, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς και Χολ, με τον Ολυμπιακό να εκτοξεύεται στο +19 (15-34). Η σταθερότητα των «ερυθρόλευκων» αποτυπώθηκε και στους αριθμούς: 13 ασίστ για μόλις 2 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, με το σκορ να κλείνει στο 29-47.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον ίδιο ρυθμό. Οι Γουόρντ και Γουόκαπ ανέβασαν κι άλλο τη διαφορά, ενώ οι γηπεδούχοι έδειχναν ανήμποροι να αντιδράσουν. Ο Μιλουτίνοβ συνέχισε με σταθερές προσπάθειες από μέση απόσταση, ο Βεζένκοβ σκόραρε κρίσιμα καλάθια και το 44-61 στο 26’ έδειξε ότι το ματς είχε ουσιαστικά κριθεί. Προς το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός έφτασε ξανά στο +20 (52-69), κλειδώνοντας τη νίκη με στιλ.

Η Μπάγερν, από την άλλη, έπεσε στο 2-4 (2-2 εντός και 0-2 εκτός έδρας) και έδειξε εμφανή σημάδια κόπωσης και έλλειψης ενέργειας. Μοναδική φωτεινή εξαίρεση για τους Γερμανούς ήταν ο Αντρέας Ομπστ, που σκόραρε με συνέπεια, ενώ ο Αϊζέια Μάικ ήταν ο μόνος που πρόσφερε κάτι επιπλέον. Ο Σπένσερ Ντίνγουιντι αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα, που ψάχνει λύσεις στην επίθεση.

Στα τελευταία λεπτά, ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοβ κράτησαν τη διαφορά ασφαλείας, με το μεγάλο τρίποντο του δεύτερου να γράφει το 67-82, πριν ο Χολ καρφώσει στον αιφνιδιασμό για να σφραγίσει τη νίκη. Ο Μπαρτζώκας είδε όλους τους παίκτες του να συμβάλλουν, με την ομάδα να δείχνει ότι βρίσκει ρυθμό, συνοχή και αυτοπεποίθηση ενόψει των τεσσάρων συνεχόμενων εντός έδρας αναμετρήσεων με Μονακό, Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρτίζαν και Ζάλγκιρις Κάουνας.

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 7η αγωνιστική η Μπάγερν θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Μόναχο (28/10 στις 21:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μονακό στο ΣΕΦ (29/10 στις 21:15).

Διαιτητές: Ντιφαλά, Πέρες, Μπισουέλ

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 71-96