Μουντιάλ 2026: Το Κουρασάο έγραψε ιστορία ως η μικρότερη χώρα σε πληθυσμό που προκρίθηκε στη διοργάνωση – Έχει μόλις 156.115 κατοίκους

Η εθνική ομάδα της Κουρασάο έγραψε ιστορία το βράδυ της Τρίτης, πετυχαίνοντας μια πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, κάτι που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητο.

Με μια ισοπαλία απέναντι στην Τζαμάικα (0-0), η μικρή νησιωτική χώρα σημείωσε το μεγαλύτερο αγωνιστικό της επίτευγμα και έγινε η μικρότερη σε πληθυσμό που έχει προκριθεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεπερνώντας ακόμη και το παράδειγμα της Ισλανδίας του 2018.

Στην τελική φάση της διοργάνωσης, θα τη συνοδεύσουν οι ομάδες της CONCACAF (Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής), Παναμάς και Αϊτή, οι οποίες επίσης εξασφάλισαν τα εισιτήριά τους.

Η Κουρασάο ολοκλήρωσε το τουρνουά ως η μοναδική αήττητη ομάδα και τερμάτισε στην κορυφή του Group B με 12 βαθμούς, κερδίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση σε Μουντιάλ.

Το ιστορικό αποτέλεσμα ήρθε παρά την απουσία του προπονητή της, Ντικ Άντβοκαατ, από τον πάγκο. Ο 78χρονος τεχνικός δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» στο κρίσιμο παιχνίδι, καθώς το περασμένο Σαββατοκύριακο χρειάστηκε να επιστρέψει στην Ολλανδία για οικογενειακούς λόγους.

Ο Άντβοκαατ είχε καθίσει τρεις φορές στον πάγκο της εθνικής Ολλανδίας στο παρελθόν, ενώ είχε επίσης προπονήσει τη Νότια Κορέα, το Βέλγιο και τη Ρωσία πριν αναλάβει το τιμόνι της Κουρασάο.

Σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Κουρασάο, ο πληθυσμός της χώρας ανερχόταν σε 156.115 κατοίκους τον περασμένο Ιανουάριο.

Πριν από την Κουρασάο, το μικρότερο κράτος που είχε καταφέρει να προκριθεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν η Ισλανδία, η οποία με πληθυσμό λίγο πάνω από 350.000 κατοίκους συμμετείχε στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018.

