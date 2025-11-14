Μιλάνο – Ολυμπιακός: Το συγκλονιστικό μήνυμα των «ερυθρόλευκων» στον Κίναν Έβανς – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»

Ο Ολυμπιακός αποδεικνύει για ακόμα μία φορά γιατί όλοι λένε πως η ομάδα είναι μία οικογένεια.

Οι παίκτες των Πειραιωτών, μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς στον αχίλλειο του αριστερού του ποδιού, βγήκαν στο παρκέ για τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, φορώντας μπλουζάκια με ένα συγκλονιστικό μήνυμα αφιερωμένο στον Αμερικανό γκαρντ.

Το μήνυμα στο μπλουζάκι των παικτών του Ολυμπιακού έγραφε: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα, υπάρχει πάντα ένας τρόπος. Μείνει δυνατός Κίναν». Μία συγκινητική κίνηση από πλευράς ερυθρόλευκων που στηρίζουν ακόμα μία φορά έμπρακτα τον Έβανς που στάθηκε για ακόμη μία φορά άτυχος.

Δείτε το φωτογραφία και βίντεο: