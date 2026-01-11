Με 250 αθλητές το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό στα Τρίκαλα (φωτο)

Με πολλές συμμετοχές και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο άνοιξε το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, η αυλαία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταεκβοντό Ανδρών και Γυναικών “Αλέξανδρος Νικολαΐδης” στα Τρίκαλα.

Η καρδιά του αθλήματος χτυπά αυτό το διήμερο στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο, το οποίο υποδέχεται περισσότερους από 250 αθλητές και αθλήτριες από συλλόγους όλης της χώρας.

Η πρώτη ημέρα των αγώνων χαρακτηρίστηκε από τον έντονο συναγωνισμό πάνω στα ταπί, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία του αθλήματος στην Ελλάδα.

Ο Δήμος Τρικκαίων συνδιοργανώνει το πανελλήνιο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας το ότι στέκεται πάντα δίπλα στις Ομοσπονδίες των αθλημάτων, έχοντας τεχνογνωσία, υποδομές και διάθεση να στηρίξει τον αθλητισμό.

Το “παρών” στη διοργάνωση έδωσαν, από την Ελληνική Ομοσπονδία, ο πρόεδρος κ. Χρήστος Μανώλης και ο γενικός γραμματέας (και πρώην χρυσός Ολυμπιονίκης) κ. Μιχάλης Μουρούτσος, από τον Δήμο Τρικκαίων, οι αντιδήμαρχοι κ. Μιχάλης Λάππας (Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού) Σοφία Αλεστά (Οικονομικών), η πρόεδρος της e-Trikala ΑΕ Έφη Λεβέντη και η προϊσταμένη του τμήματος αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων κ. Βάνα Αντωνιάδου. Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Ε. Τρικάλων), η αντιπεριφερειάρχης Χρύσα Ντιντή, ο περιφερειακός σύμβουλος Ντίνος Μπάρδας και ο προϊστάμενος του τμήματος Αθλητισμού κ. Κώστας Χατζής.

Οι αγώνες ολοκληρώνονται σήμερα Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, με τις διάφορες κατηγορίες και τις απονομές των μεταλλίων στους κορυφαίους της χώρας.

