Με υπογραφή Σκόνδρα σήκωσαν το Κύπελλο Ερασιτεχνών τα Τρίκαλα

Το Κύπελλο Ερασιτεχνών κατέκτησαν τα Τρίκαλα που επικράτησαν με 2-1 του Πανθρακικού στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Απόστολος Σκόνδρας με δύο γκολ από ισάριθμες στημένες φάσεις, καθώς άνοιξε το σκορ ύστερα από εκτέλεση κόρνερ στο 26ο λεπτό, ενώ στο 77ο έβαλε και πάλι μπροστά στο σκορ την ομάδα του.

Ενδιάμεσα στο 57ο λεπτό είχε ισοφαρίσει για την ομάδα της Κομοτηνής ο Απόστολος Σαραντίδης επίσης με κεφαλιά.

Τρίκαλα (Νίκος Μπαδήμας): Λαζαρίνας, Ορφανός, Σουλιώτης, Πατρώνης (82΄ Γρηγορόπουλος), Κακάμης, Σκόνδρας, Μέτσε, Παπαδάκος (89΄ Νίτσος), Κάτανας (56΄ Γκερμπεσιώτης), Κοκκίνης, Σαμαντάς.

Πανθρακικός (Κώστας Μπεδρελής): Μαρκετζιάνι, Λαρέα, Γιανναράκης, Σεβαστίδης, Ντέμπροβα (70΄ Βασίλι), Χρ. Παχούμης (70΄ Τουρατζίδης), Γκουτσίδης, Βασιλάκης, Αναστασόπουλος (85΄ Μουμίν), Γκαργκαλατζίδης (80΄ Ρούτσης), Σαραντίδης.

