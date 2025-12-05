Μετά το μπάσκετ ήρθε η σειρά του βόλεϊ: Έπεσε το ρεύμα στον τελικό ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός – BINTEO

Μετά την αναβολή της αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε για τη Euroleague, διακόπηκε προσωρινά και ο τελικός του βόλεϊ, λόγω μπλακ άουτ.

ΚΑΕ Ολυμπιακός: Θα καλύψει τα έξοδα της Φενερμπαχτσέ λόγω της αναβολής του μεταξύ τους αγώνα στο ΣΕΦ

Ο τελικός του Λιγκ Καπ βόλεϊ ανδρών στο «Ανδρέας Βαρικάς», σταμάτησε για περίπου 30 λεπτά, εξαιτίας της αιφνίδιας διακοπής ρεύματος.

Ο Ολυμπιακός είχε μπει στο παιχνίδι με ρυθμό, παίρνοντας προβάδισμα 2-0 σετ και επιβάλλοντας τον ρυθμό του. Στο τρίτο σετ, όμως, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και ανέτρεψε την εικόνα, φτάνοντας στο 18-15, προτού το γήπεδο βυθιστεί στο σκοτάδι.

Τη στιγμή που έπεσε το ρεύμα από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, ακούστηκε η ατάκα:

Όχι τώρα που βρήκαμε ρυθμό.

Σημειώνεται ότι ύστερα από μισή ώρα, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά.