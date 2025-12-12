Μεντιλίμπαρ για Ελ Καμπί και Μπρούνο: «Δεν είναι ευχάριστο όταν φεύγουν οι παίκτες»

Στην επικείμενη αποχώρηση των Αγιούμπ Ελ Καμπί και Μπρούνο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής αναφέρθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις του ενόψει του κυριακάτικου (14/12) αγώνα με τον Άρη στο «Βικελίδης».

Ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως δεν είναι ευχάριστο για καμία ομάδα να «χάνει» τους παίκτες της και αναφέρθηκε το γεγονός πως ο Ολυμπιακός δεν έχει νικήσει επί των ημερών του στην έδρα του Άρη.

Αναλυτικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη NOVA:

Για το γεγονός ότι δεν έχει νικήσει τον Άρη εκτός έδρας:

«Φυσικά, το θυμάμαι καλά αυτό. Είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε. Είναι η τέταρτη φορά που θα πάμε εκεί νομίζει και ελπίζουμε να είναι η νικητήρια. Αυτό βέβαια δείχνει πως πρόκειται για ένα πολύ καλό αντίπαλο, μια πολύ δυνατή ομάδα, που ακόμα και αν καταφέρουμε να κερδίσουμε θα το κάνουμε δύσκολα. Είναι σίγουρο πως το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς».

Για τον Ελ Καμπί που θα αποχωρήσει λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής:

«Φυσικά, όταν σου φεύγουν παίκτες αυτό είναι κάτι που σε απασχολεί, είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο για την ομάδα. Δεν είναι μόνο ο Ελ Καμπί, είναι και ο Μπρούνο που θα φύγουν μέσα από τις εθνικές ομάδες και θα λείψουν για αρκετό καιρό, σχεδόν για ένα μήνα αν καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τελικό που δεν το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα αυτό θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου. Είναι όμως υποχρεωτικό, οι σύλλογοι πρέπει να επιτρέπουν στους παίκτες τους να λείπουν για αυτές τις διοργανώσεις και δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό».

Για τον Ροντινέι και το τι του εύχεται:

«Η ευχή είναι η ίδια που θα κάνει σε όλους τους αθλητές, να μην τραυματιστεί. Να είναι καλά, να συνεχίσει να προσφέρει στην ομάδα αυτά που κάνει ως τώρα. Να βρίσκεται μαζί με την ομάδα έτσι όπως κάνει ως τώρα και η ομάδα μαζί με αυτόν όπως είναι τώρα. Να συνεχίσουμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτά τα όμορφα πράγματα».