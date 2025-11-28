Μεντιλίμπαρ: «Αν η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να πάρει τον Μουζακίτη θα πρέπει να δώσει πολλά χρήματα στον Ολυμπιακό»

«Αν η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να πάρει τον Μουζακίτη θα πρέπει να δώσει πολλά χρήματα στον Ολυμπιακό» τόνισε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε δηλώσεις του αναφορικά με το παιχνίδι της 13ης αγωνιστική απέναντι στον Παναιτωλικό (30/11, 17:00).

Για την επόμενη μέρα μετά τη μάχη με τη Ρεάλ: «Το πρώτο που κάνουμε είναι η αποθεραπεία των παικτών μας. Θέλουμε πρώτα να ξεκουραστούμε, να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, σκεπτόμενοι παράλληλα το προηγούμενο παιχνίδι. Δώσαμε μια μεγάλη μάχη απέναντι στην Ρεάλ, κάναμε ένα καλό παιχνίδι και είμαστε λυπημένοι που δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, έστω την ισοπαλία, απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα».

Για το αν ανησυχεί μετά την δήλωση του Αλόνσο για τον Μουζακίτη: «Όχι, καθόλου. Θα είναι πολύ καλό για τον σύλλογο μας. Θα είναι πολύ καλό για τον παίκτη. Φαντάζομαι πως αν η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να πάρει τον Μουζακίτη θα πρέπει να δώσει πολλά χρήματα στον Ολυμπιακό, επομένως θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όπως εμείς κοιτάζουμε και θέλουμε να πάρουμε κάποιον παίκτη από μια ομάδα που μπορεί να αγωνίζεται σε λιγότερο ποιοτικό πρωτάθλημα, έτσι και η Ρεάλ είναι λογικό να κάνει το ίδιο».

Για το αν ο Στρεφέτσα αξίζει περισσότερο χρόνο συμμετοχής: «Δεν είναι μόνο η απόδοσή του κόντρα στην Ρεάλ. Εδώ και 15 μέρες τον βλέπουμε πως είναι πολύ ανεβασμένος. Είναι αλήθεια πως δεν έχουν όλοι οι παίκτες τον ίδιο χρόνο προσαρμογής σε μια νέα ομάδα. Επίσης, μην ξεχνάτε πως είμαστε μια ομάδα πολύ καλά χτισμένη από πέρσι και είναι δύσκολο για κάθε νέο παίκτη να μπει και να κερδίσει χρόνο σε μια έτοιμη ομάδα. Είναι αλήθεια πως με την απόδοση του απέναντι στην Ρεάλ, αλλά και με την συνολική του εικόνα τις τελευταίες εβδομάδες, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γιατί αυτό θέλουμε. Θέλουμε όλοι οι παίκτες να έχουν χρόνο συμμετοχής και να μοιράζονται τα παιχνίδια γιατί έχουμε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα».

Για τους τραυματίες στον αγώνα με την Ρεάλ: «Δεν έχουμε νέα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι πως είναι καλύτερα από χτες. Ο Τσικίνιο αλλά και ο Πιρόλα νιώθουν καλύτερα από ότι όταν βγήκαν από το παιχνίδι με την Ρεάλ, όμως έχουν προκύψει άλλα ζητήματα. Κάποιοι που ολοκλήρωσαν το ματς και δεν είχαν καταλάβει πόσο τους πονάει ή τους ενοχλεί ένα χτύπημα, την Πέμπτη είδαμε πως έχουν κάποια θεματάκια.

Ωστόσο έχουμε χρόνο να εκτιμήσουμε την κατάσταση και να διαλέξουμε αυτούς που είναι περισσότερο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν τον Παναιτωλικό. Βέβαια το πιο σημαντικό δεν είναι πως είναι σωματικά, αλλά πως είναι πνευματικά. Να μπορεί να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι του πρωταθλήματος και να αποδώσει όπως θέλουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».