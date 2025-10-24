«Μίδας» ο Λιονέλ Μέσι – Τα έσοδα της καριέρας του θα ξεπεράσουν το 1,6 δισ. δολάρια στο τέλος του 2025

Ο Λιονέλ Μέσι επέκτεινε χθες (23/10) το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική ομάδα ποδοσφαίρου, με τον διάσημο Αργεντινό να υπογράφει μέχρι το τέλος της σεζόν του 2028, όταν θα είναι 41 ετών.

Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα οικονομικές λεπτομέρειες. Ο διάσημος Αργεντινός, ο οποίος έγινε 38 ετών τον Ιούνιο, εντάχθηκε αρχικά στην Ίντερ Μαϊάμι το 2023 με συμβόλαιο δυόμισι ετών αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 60 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, συμπεριλαμβανομένου ενός μπόνους υπογραφής και ενός μεριδίου μετοχών στην ομάδα του MLS που θα «ασκήσει» αφού τελειώσει να παίζει με την Ίντερ Μαϊάμι.

Η υπογραφή στο νέο στάδιο

Η Ίντερ Μαϊάμι δημοσίευσε ένα βίντεο 64 δευτερολέπτων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που δείχνει τον οκτώ φορές νικητή της «Χρυσής Μπάλας» να χαμογελά καθώς διαβάζει και υπογράφει ένα συμβόλαιο μέσα στο νέο στάδιο της ομάδας, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή και πρόκειται να ανοίξει το 2026.

Ένα στάδιο, σημείο αναφοράς μιας ψυχαγωγικής, και εμπορικής περιοχής 131 στρεμμάτων που θα ανοίξει σταδιακά από το επόμενο έτος.

Φαίνεται ότι η επίδραση του Μέσι στο γήπεδο είναι μόνο ένα μικρό μέρος της ιστορίας.

Η αποτυχία επέκτασης του Μέσι, καθώς το Μαϊάμι προσπαθούσε να πουλήσει εταιρικές σουίτες, εισιτήρια διαρκείας κ.λπ. για το νέο, μόνιμο χώρο 25.000 θέσεων, θα ήταν καταστροφική για τις επιχειρηματικές προσπάθειες του συλλόγου.

Πρεσβευτής και αντίκτυπος

Επιπλέον το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 βλέπει τον Μέσι να γίνεται ο de facto πρεσβευτής του τουρνουά, ειδικά για την τεράστια ισπανόφωνη διασπορά που υποστηρίζει ομάδες από την Ισπανία και την Αμερική.

Ακόμη και διατηρώντας μια ήπια εμπορική παρουσία, η ικανότητα του Μέσι να οδηγεί σε εμπορικές επενδύσεις και συμμετοχή των οπαδών παραμένει εξαιρετική. Στο MLS, η άφιξή του στην Ίντερ Μαϊάμι συνέπεσε με τον διπλασιασμό της αποτίμησης του συλλόγου από 600 εκατομμύρια δολάρια το 2023 σε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Εν τω μεταξύ, οι ακόλουθοι του συλλόγου στο Instagram έχουν εκτοξευθεί από περίπου 1 εκατομμύριο σε περίπου 18 εκατομμύρια.

Τα έσοδα καριέρας θα ξεπεράσουν το 1,6 δισ. δολάρια στο τέλος του 2025

Η νέα συμφωνία θα προσθέσει στην καριέρα του Μέσι- ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων φανέλας του MLS για τρίτη συνεχόμενη σεζόν- μια σειρά από εντυπωσιακές απολαβές από τότε που έγινε επαγγελματίας με την Μπαρτσελόνα το 2004 σε ηλικία 17 ετών.

Τα έσοδα της καριέρας του κατατάσσονται ως πέμπτα υψηλότερα στην ιστορία του αθλητισμού και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2025 (!), όπως αναφέρει το “Sportico”.

Πέρυσι, ο Μέσι ήταν τέταρτος μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών στον κόσμο με 135 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων περίπου 75 εκατομμυρίων δολαρίων εκτός γηπέδου από χορηγούς, εμφανίσεις, αναμνηστικά και άδειες. Έχει περισσότερους από δώδεκα χορηγούς – συμπεριλαμβανομένων των Adidas, Apple TV, Lowe’s, Mastercard και Stanley – οι οποίοι επωφελούνται από τους περισσότερους από 500 εκατομμύρια ακόλουθούς του στο Instagram.

Οι εμπορικές συμφωνίες

«Είναι πιθανό ότι η διασφάλιση της παρουσίας του Μέσι για να προσελκύει οπαδούς στα γήπεδα και το πακέτο MLS Season Pass του πρωταθλήματος στο Apple TV θα μπορούσαν να παράσχουν τα απαραίτητα καύσιμα για την εφαρμογή ορισμένων από αυτές τις μεγάλες αλλαγές.

Η άφιξη του Μέσι στο MLS ήρθε περίπου ένα χρόνο αφότου το πρωτάθλημα συμφώνησε για τη συμφωνία παγκόσμιας ροής με την Apple TV και για μικρότερες γραμμικές τηλεοπτικές συμφωνίες με την Fox στις Ηνωμένες Πολιτείες και την TSN/RDS στον Καναδά.

Οι τελευταίες αυτές συμφωνίες λήγουν μετά τη σεζόν του 2026. Και με την πιθανότητα μετάδοσης αγώνων που αφορούν τον Μέσι το 2027 και το 2028, φαίνεται πιθανό ότι θα υπάρξουν περισσότεροι πρόθυμοι πιθανοί παραδοσιακοί τηλεοπτικοί συνεργάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και αλλού, ακόμη και αν τα δικαιώματα streaming δεν αποτελούν μέρος ενός νέου πακέτου», αναφέρει το Forbes.

«Όταν ο Λιονέλ Μέσι έκανε το MLS το πρωτάθλημα επιλογής του, αυτό σηματοδότησε μια καμπή – όχι μόνο για την Ίντερ Μαϊάμι, αλλά για ολόκληρο το άθλημά μας στη Βόρεια Αμερική», δήλωσε ο επίτροπος του MLS, Ντον Γκάρμπερ. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που επέλεξε να μείνει και να συνεχίσει την καριέρα του με την Ίντερ Μαϊάμι».

Ο Λιονέλ Μέσι παίζει για την Ίντερ Μαϊάμι από τα μέσα του 2023. Ο επιθετικός έχει σκοράρει 71 γκολ σε 82 αγώνες για την ομάδα, η οποία ανήκει συνιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Αργεντινός στέφθηκε πρώτος σκόρερ του MLS με 29 γκολ σε 28 αγώνες. Η Ίντερ Μαϊάμι θα αγωνιστεί στα playoffs του MLS από το Σάββατο.