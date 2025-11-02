Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 29χρονος οπαδός της δεν κουρεύεται μέχρι η ομάδα «να κερδίσει 5 σερί αγώνες» – Έχει αφάνα 393 ημερών

Για τους φανατικούς οπαδούς, η πίστη στην ομάδα δεν γνωρίζει όρια. Ο 29χρονος Frank Ilett, οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποφάσισε να μετατρέψει τη μακροχρόνια αγάπη του για τους «Κόκκινους Διαβόλους» σε προσωπικό στοίχημα… για τα μαλλιά του.

Ο Ilet tέχει δεσμευτεί να μην κουρέψει τα μαλλιά του μέχρι η ομάδα του να κερδίσει πέντε συνεχόμενους αγώνες, κάτι που μέχρι σήμερα έχει διαρκέσει 393 ημέρες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Frank Ilett (The United Strand) (@theunitedstrand)



Παρά τις προσπάθειες του Πορτογάλου προπονητή Ρούμπεν Αμορίμ και της ομάδας του να πετύχουν μια σειρά νικών, η Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να το πετύχει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Frank Ilett (The United Strand) (@theunitedstrand)



Η πρόκληση του Ilet έγινε τώρα κεντρικό θέμα μιας χιουμοριστικής διαφήμισης της Paddy Power, που προβλήθηκε ενώ η Γιουνάιτεντ φαινόταν να πλησιάζει το στόχο έπειτα από τρεις συνεχόμενες νίκες.

The lad who won’t cut his hair until Manchester United win 5 matches in a row is in the new Paddy Power advert. 🤣🤣👏👏pic.twitter.com/PCndcVFsOk — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 31, 2025

Ωστόσο, η Γιουνάιτεντ έφερε ισοπαλία 2-2 χθες με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, στέλνοντάς τον ξανά στην αρχή.

Η αντίδραση του κουρέα του, όπως εμφανίζεται στο βίντεο που ανέβηκε στα social media και έχει ξεπεράσει τις 660.000 προβολές, είναι χαρακτηριστική. «Μου λείπει, στην πραγματικότητα», λέει ο κουρέας. «Τον σκέφτομαι. Είναι ένας από τους καλύτερους πελάτες μου. Βασικά, ήταν».

Ο Ilet, γνωστός στα social media ως The United Strand, αναφέρει στη διαφήμιση: «Αρχικά ήταν λίγο για πλάκα, πραγματικά. Δεν περίμενα να συνεχιστεί τόσο πολύ, αλλά είναι εντάξει. Αν έχω μια κακή μέρα με τα μαλλιά μου, μπορώ απλά να βάλω ένα καπέλο».

Στη συνέχεια, στο βίντεο, συναντά τους κουρείς του φωνάζοντας: «Ήρθε η ώρα!» καθώς ο κουρέας ρωτάει: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε πέντε συνεχόμενα;» Όταν επιβεβαιώνεται ότι είναι μόνο τρεις νίκες μέχρι τώρα, ο Ilet λέει: «Θα επιστρέψω σύντομα».

Από τώρα, το πέμπτο παιχνίδι της ομάδας είναι προγραμματισμένο για τις 8 Δεκεμβρίου, οπότε ο 29χρονος, που ζει στην Ισπανία, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον πέντε εβδομάδες για να κουρευτεί, αναφέρει η Daily Mail.