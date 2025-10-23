Λουτσιάνο Γκαλέτι: «Νιώθω περήφανος που ανήκω στην ιστορία του Ολυμπιακού»

Ο Λουτσιάνο Γκαλέτι επέστρεψε στο «Γ. Καραϊσκάκης» και επισκέφθηκε το νέο μουσείο του Ολυμπιακού, στέλνοντας μήνυμα αγάπης και περηφάνιας προς την ομάδα και τον κόσμο της. Ο Αργεντινός, που άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μίλησε με συγκίνηση για τη σχέση του με τους «ερυθρόλευκους».

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος από τον κόσμο και την ομάδα γιατί μου φέρθηκαν καλά», ανέφερε ο πρώην εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» και πρόσθεσε: «Το μουσείο είναι πανέμορφο. Νιώθω περήφανος που ανήκω στην ιστορία ενός τόσο μεγάλου συλλόγου. Χαίρομαι πολύ που βλέπω τον εαυτό μου στις φωτογραφίες, θυμάμαι παλιούς συμπαίκτες και μαθαίνω για όλη την ιστορία του Ολυμπιακού».

Ο 45χρονος σήμερα Γκαλέτι φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2007, όταν αποκτήθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης έναντι 2,1 εκατ. ευρώ. Σε τρία χρόνια παρουσίας στον Πειραιά κατέγραψε 33 συμμετοχές, 26 γκολ και 30 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας. Με τους «ερυθρόλευκους» κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα (2008, 2009), δύο Κύπελλα Ελλάδας (2008, 2009) και το Σούπερ Καπ του 2007.