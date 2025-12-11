Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ο Μύθου έσωσε τον βαθμό στο 90′

Έστω και στο 90′, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας από τη Λουντογκόρετς στη «Χούβεφαρμα Αρίνα», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, σε ένα ματς με δύο ανατροπές και δράμα μέχρι το φινάλε του.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κίριλ Ντεσπόντοφ που πέτυχε ένα γκολ (39’) κι ετοίμασε άλλο ένα (για τον Αλεσάντρο Βολιάκο στο 48’). Το βαθμό, όμως, τον έδωσε ο Ανέστης Μύθου στο 90′, με τους «ασπρόμαυρους» να χάνουν ευκαιρίες ακόμη και για τέταρτο γκολ. Πέταρ Στάνιτς (33’), Ολιβιέ Φερντόν (70’) και Ιβάιλο Τσότσεφ (77’) τα γκολ για την ομάδα του Περ Ματίας Χέγκμο που, πάντως, κατέδειξε εκ νέου τα αμυντικά προβλήματα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν ορεξάτα στο ματς. Προτού συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Χέντρικ Μπονμάν απέκρουσε το σουτ του Λούκα Ιβανούσετς ενώ στη συνέχεια το νέο σουτ του Τζόντζο Κένι πέρασε ψηλά. Οι γηπεδούχοι δεν πήγαν πίσω, αφού στο 4ο ο Κάιο Βιντάλ έπιασε την κεφαλιά στο πίσω δοκάρι, αλλά δε βρήκε στόχο. Ακολούθησαν οι ευκαιρίες του Φεντόρ Τσάλοφ (14’) που πλάσαρε πάνω στον Μπονμάν και του Ιβ Ερίκ Μπιλέ (16’) που αστόχησε από τη μικρή περιοχή, σε ένα ματς με γρήγορο ρυθμό.

Μετά το 20λεπτο οι Βούλγαροι πίεσαν περισσότερο την άμυνα του ΠΑΟΚ, χάνοντας σπουδαία ευκαιρία στο 24’. Ο Στάνιτς έστρωσε με το στήθος στον Μπερνάρ Τεκπετέι που έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Γίρι Παβλένκα. Η υπεροχή των γηπεδούχων επιβραβεύτηκε στο 33’, με τον Τσέχο τερματοφύλακα να σώζει αυτογκόλ σε κόψιμο του Μαγκομέντ Οζντόεφ πάνω στον Στάνιτς, αλλά η μπάλα στρώθηκε πάλι στον 24χρονο Κροάτη που πέτυχε εύκολα το έκτο γκολ του στη διοργάνωση.

Το καλό για τους Θεσσαλονικείς είναι πως ισοφάρισαν άμεσα. Έξι λεπτά μετά, για την ακρίβεια. Ο Ιβανούσετς με ωραία πάσα βρήκε τον Ντεσπόντοφ που με υπέροχο πλασέ με το εξωτερικό εκτός περιοχής πλήγωσε την προηγούμενη ομάδα του για το 1-1. Που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Γκολ που ο Ντεσπόντοφ δεν πανηγύρισε, σεβόμενος το παρελθόν του. Αλλά ήταν αυτός που δημιούργησε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, στο ξεκίνημα της επανάληψης.

Από εκτέλεση φάουλ του Βούλγαρου εξτρέμ, ο Βολιάκο με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπονμάν για το 1-2 στο 48’. Η Λουντογκόρετς προσπάθησε να απαντήσει άμεσα. Αλλά το σουτ με το αριστερό του Βιντάλ (50’) δε βρήκε στόχο ενώ το πέναλτι που ζήτησαν οι γηπεδούχοι για χέρι εντός περιοχής τρία λεπτά μετά, δεν το πήραν – VAR και Οράτιου Φέσνιτς συμφώνησαν πως δεν υπήρξε παράβαση.

Ακολούθησε ένα ακόμη τρίλεπτο πίεσης από τη Λουντογκόρετς, με τον Τόμας Κεντζιόρα να κόβει την τελευταία στιγμή τον Τεκπετέι (63’) και την κεφαλιά του Φερντόν (65’) να περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ακολούθησε τριπλή αλλαγή από τον Λουτσέσκου που προσπάθησε να «σπάσει» το ρυθμό και να φρεσκάρει την ομάδα του, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Σε ένα γκολ στο οποίο συνεργάστηκαν οι δυο κεντρικοί αμυντικοί της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας.

Από εκτέλεση φάουλ, ο Ντινίς Αλμέιδα πήρε την πρώτη κεφαλιά και από κοντά ο Φερντόν, πάλι με το κεφάλι, ισοφάρισε σε 2-2 στο 70ο λεπτό. Η Λουντογκόρετς ολοκλήρωσε την… ανατροπή στην ανατροπή επτά λεπτά μετά. Ο Στάνιτς έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Τσότσεφ, που είχε περάσει λίγα λεπτά νωρίτερα στο ματς, έκανε νίκησε στον αέρα τον Κεντζιόρα για το 3-2. Το παιχνίδι, όμως, δεν είχε τελειώσει.

Στο 90’, ο ΠΑΟΚ άγγιξε την ισοφάριση έχοντας οριζόντιο δοκάρι με τον Μαντί Καμαρά. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα κι έδωσε στον Μύθου που την έσπρωξε στα δίχτυα. Πέντε λεπτά διήρκησε ο έλεγχος από το VAR για να μετρήσει η ισοφάριση, για το τελικό 3-3, αφού ο Μπονμάν σταμάτησε τον Μύθου στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων και τον Κωνσταντέλια στο ένατο.

Με τον βαθμό που πήρε, ο ΠΑΟΚ έφτασε στους 9 και, προς ώρας, βρίσκεται στη 15η θέση και το -2 από Νότιγχαμ Φόρεστ και Φράιμπουργκ που είναι στις θέσεις 8 και 9 – οι Γερμανοί παίζουν αργότερα. Με το νέο έτος, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην Τούμπα (22/1, 19:45) την Μπέτις και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του παίζοντας στη Γαλλία (29/1, 22:00) με τη Λυών.

Διαιτητής: Οράτιου Φέσνιτς (Ρουμανία)

Κίτρινες: Φερντόν, Μπιλέ, Τσότσεφ – Καμαρά.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ (Περ Ματίας Χέγκμο): Μπονμάν, Σον, Αλμέιδα, Φερντόν, Νεντιάλκοφ, Ντουάρτε, Στάνιτς, Κάλοτς (72’ Γιορντάνοφ), Τεκπετέι (90’+1’ Ματσάντο), Βιντάλ (72’ Μάρκους), Μπιλέ (66’ Τσότσεφ).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Οζντόεφ (67’ Καμαρά), Μεϊτέ (85’ Μπιάνκο), Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς (61’ Κωνσταντέλιας), Τάισον (67’ Ζίβκοβιτς), Τσάλοφ (68’ Μύθου).

*Ο Ντέγιαν Λόβρεν, λόγω ενοχλήσεων, προτιμήθηκε να μείνει στη Θεσσαλονίκη κι ως εκ τούτου δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.