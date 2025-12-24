Λιόν: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Έντρικ από την Ρεάλ Μαδρίτης

Η άφιξη του Έντρικ στην Λιόν, η οποία αναμενόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες, ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα (23/12) από το γαλλικό σύλλογο.

Ο Βραζιλιάνος σταρ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, υπέγραψε και εντάχθηκε ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν στη Λιόν.

«Η Λιόν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την άφιξη, με πληρωτέο δανεισμό έως και 1 εκατομμυρίου ευρώ, του Βραζιλιάνου διεθνούς επιθετικού Έντρικ μέχρι το τέλος της σεζόν», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.