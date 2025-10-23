Λιλ – ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ενδεκάδα του «Δικέφαλου του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται απόψε (22:00) στη «μάχη» του Europa League, αντιμετωπίζοντας τη Λιλ στο «Πιέρ Μορουά» για την 3η αγωνιστική της League Phase, και ο Ραζβάν Λουτσέσκου κατέληξε στις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα.

Οι αποφάσεις του Ρουμάνου τεχνικού ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενες, καθώς είχε να διαχειριστεί δύο σίγουρες απουσίες — αυτές των Οζντόεφ και Τάισον. Παρ’ όλα αυτά, προχώρησε και σε δύο ακόμη αλλαγές συγκριτικά με το σχήμα που χρησιμοποίησε στο προηγούμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Τσιφτσής, ενώ η τετράδα της άμυνας θα αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στον άξονα θα ξεκινήσουν οι Μεϊτέ και Καμαρά, που θα έχουν ρόλο εσωτερικών μέσων, ενώ μπροστά τους θα κινούνται οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς, πλαισιώνοντας τον Τσάλοφ, ο οποίος θα ηγηθεί της επίθεσης.