Λάρισα – Λεβαδειακός 0-2: «Πέρασαν» και από την AEL FC Arena οι Βοιωτοί

Ούτε στη Λάρισα σταμάτησε η εξαιρετική πορεία του Λεβαδειακού στη φετινή Super League. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε 2-0 της ΑΕΛ, με σκόρερ τον Πεντρόσο στο 17΄ και τον Συμελίδη στις καθυστερήσεις, επανήλθε στις νίκες έπειτα από δύο σερί ισοπαλίες και ισοβαθμεί στην τέταρτη θέση της κατάταξης με τον Βόλο (την άλλη ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος), έχοντας συγκεντρώσει 15 βαθμούς σε εννέα αγώνες.

Οι «βυσσινί», που είχαν δύο δοκάρια με τον Πασά, δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέχεια στην παρθενική νίκη τους την προηγούμενη αγωνιστική (επί του Πανσερραϊκού) και παραμένουν στα χαμηλά… πατώματα.

Οι γηπεδούχοι πήραν την κατοχή της μπάλας και προσπάθησαν να απειλήσουν με σουτ του Χατζηστραβού στο 7΄ και μία πολύ φιλόδοξη προσπάθεια του Ατανάσοφ στο 10΄, πολύ πίσω από τη σέντρα, αλλά ο Λεβαδειακός απέδειξε για άλλη μία φορά πόσο επικίνδυνος είναι όταν βρίσκει χώρο για αντεπιθέσεις. Σε μία από αυτές, στο 17ο λεπτό, ο Κωστή σούταρε, ο Μελίσσας απέκρουσε, όμως στην εξέλιξη της φάσης και μετά από σέντρα του Τσάπρα, ο Πεντρόσο με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Ο ίδιος παίκτης είχε καλή στιγμή στο 24΄, με τον Τσάκλα να διώχνει την τελευταία στιγμή, αλλά και μία ακόμη στο 35΄, όταν δεν μπόρεσε να κάνει την κοντινή προβολή σε γύρισμα του Παλάσιος, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Μελίσσας αντέδρασε σωστά στο δυνατό σουτ του Μπάλτσι.

Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, η ΑΕΛ έδειξε… σημάδια ζωής και είχε δύο καλές ευκαιρίες: στο 44΄ με απευθείας φάουλ του Ατανάσοφ που απέκρουσε ο Λοντίγκιν και στις καθυστερήσεις με τον Πασά να επιχειρεί ανάποδο ψαλίδι, αλλά να στέκεται άτυχος, καθώς η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καλή ευκαιρία του Λεβαδειακού με τον Κωστή (50΄), για να ακολουθήσει δεύτερο δοκάρι του Πασά στο 52΄, αυτή τη φορά με κεφαλιά. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα χωρίς αξιόλογες φάσεις, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν σε δεύτερο γκολ στο 78΄, όμως ο Μελίσσας έδιωξε σε κόρνερ το διαγώνιο σουτ του Παλάσιος. Η Λάρισα στο τελευταίο δεκάλεπτο υποχρεώθηκε να συνεχίσει με δέκα ποδοσφαιριστές, καθώς ο Σαγκάλ τραυματίστηκε, λίγο αφότου ο Στέλιος Μαλεζάς είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του, και δεν κατάφερε να δημιουργήσει προϋποθέσεις ισοφάρισης. Αντίθετα, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι «σφράγισαν» τη νίκη τους, με τον Συμελίδη να σπρώχνει από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα, μετά από απόκρουση του Μελίσσα σε πλασέ του Οζμπολτ.

Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: Παπαγεωργίου, Μπαγκαλιάνης, Πέρες – Βέρμπιτς, Μπάλτσι, Λοντίγκιν, Συμελίδης

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Πέρες (80΄ Στάικος), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (53΄ Τούπτα), Πασάς (71΄ Γκαράτε), Ουάρντα (80΄ Γιούσης), Μούργος (53΄ Σαγκάλ)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσόκαϊ, Μπάλτσι (73΄ Λαγιούς), Παλάσιος (90΄+ Τσιμπόλα), Βέρμπιτς (60΄ Συμελίδης), Πεντρόσο (73΄ Οζμπολτ)