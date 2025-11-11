Κώστας Σλούκας: Ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη στην Euroleague – Έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα

Ιστορία έγραψε ο Κώστας Σλούκας στο παιχνίδι της Παρί με τον Παναθηναϊκό, καταγράφοντας ένα σπουδαίο επίτευγμα στη Euroleague. Ο διεθνής γκαρντ έγινε ο πρώτος Έλληνας σε εύστοχα τρίποντα στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας τον προπονητή του στην Εθνική ομάδα, Βασίλη Σπανούλη.

Ο V-Span είχε σημειώσει 518 τρίποντα σε 358 παιχνίδια, ενώ ο Σλούκας έφτασε τα 519 τρίποντα σε 436 αγώνες, συνεχίζοντας να γράφει τη δική του πορεία στα ευρωπαϊκά παρκέ. Με αυτή την επίδοση, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μπήκε στην κορυφαία δεκάδα των παικτών με τα περισσότερα τρίποντα στη Euroleague και πλέον κυνηγά τον Σέι Λάρκιν, που μετρά 584, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Σέρχιο Γιουλ με 690.