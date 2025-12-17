Κύπελλο Ελλάδας: Η Μαρκό έστειλε τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό… μέσω Ατρόμητου

Ο ΠΑΟΚ ναι μεν επικράτησε με 4-1 της Μαρκό στο γήπεδο της Τούμπας, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ωστόσο ο στόχος της 7ης θέσης δεν επετεύχθη, με τους Θεσσαλονικείς να ετοιμάζονται, αφενός για τον Ατρόμητο κι αφετέρου για… τον Ολυμπιακό.

Ο εξαιρετικός Γιάννης Κωνσταντέλιας σκόραρε στο 17’ και στο 37’, ενδιάμεσα βρήκε δίχτυα και ο Ανέστης Μύθου (26’), αλλά το δεύτερο μέρος ανήκε στους φιλοξενούμενους. Που μείωσαν με τον Ιβάν Μίλερ στο 84’, οπότε το γκολ του Μαντί Καμαρά στο 90’ δεν είχε αντίκρισμα.

Στο πρώτο τέταρτο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να περιορίσουν τους κινδύνους. Οι «ασπρόμαυροι», όμως, επέμειναν κι άνοιξαν το σκορ στο 17’: ο Μύθου δεν μπόρεσε να νικήσει τον Αλέξανδρο Σαφαρίκα μετά την κάθετη πάσα του Γκάρι Τέιλορ, ωστόσο ο Κωνσταντέλιας αντέδρασε πιο γρήγορα από όλους κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ ήταν δημιουργός του δεύτερου γκολ, εννέα λεπτά αργότερα.

Από σέντρα του Ρώσου μέσου από τα αριστερά, η μπάλα κόντραρε, ο Μύθου κινήθηκε αστραπιαία και πλάσαρε από πλάγια θέση τον εξερχόμενο Σαφαρίκα για το 2-0. Τη σκυτάλη πήρε, ξανά, ο Κωνσταντέλιας που ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 37’: ωραία υποδοχή της μπάλας με προσποίηση και πλασέ από το ύψος του πέναλτι που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Μαρκό.

Ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους. Στο ξεκίνημα του δευτέρου, ο Σούλης Παπαδόπουλος έκανε τριπλή αλλαγή, θέλοντας και την εικόνα της ομάδας του να βελτιώσει και χρόνο συμμετοχής σε κάποιους να δώσει. Στο 50’, μάλιστα, από λάθος του Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης όντας τελευταίος ανέτρεψε λίγο κάτω από τη σέντρα τον Μίλερ, αλλά Δημήτρης Μόσχου και VAR (Μελέτης Γιουματζίδης και Άγγελος Ευαγγέλου) συμφώνησαν για κίτρινη κάρτα κι όχι κόκκινη, όπως ήθελαν οι φιλοξενούμενοι.

Οι οποίοι, πάντως, ανησύχησαν τον Αντώνη Τσιφτσή στο 56’, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να αποκρούει με τα πόδια το πλασέ του έμπειρου Σεμπά. Το ποδοσφαιρικό θράσος της Μαρκό θορύβησε τον Ράζβαν Λουτσέσκου που προχώρησε, επίσης, σε αλλαγές, με τους γηπεδούχους να αναζητούν το τέταρτο γκολ. Το οποίο θα μπορούσε να έρθει στο 69’, αν ο Μύθου ευστοχούσε σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ με τον Σαφαρίκα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός έπαιξε και με δύο φορ, περνώντας στο ματς τον Φεντόρ Τσάλοφ αλλά στο 84’ ήρθε το γκολ για τους φιλοξενούμενους. Ο Τσιφτσής προσπάθησε να διώξει την μπάλα, ο Μίλερ τον πίεσε, η μπάλα χτύπησε στο πόδι του και κατέληξε στα δίχτυα για το 3-1.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν το παράτησαν. Κι αν ο Κίριλ Ντεσπόντοφ (87’) δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σαφαρίκα, το έκανε στο 90’ ο Καμαρά για το 4-1 μετά από ενέργεια του Τάισον. Που ήταν και το τελικό σκορ.

Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε, εν τέλει, με 7 βαθμούς στην 8η θέση και στον ενδιάμεσο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στην Τούμπα. Όποια από τις δυο ομάδες προκριθεί, θα βρει μπροστά της στα προημιτελικά τον Ολυμπιακό, με το παιχνίδι να διεξάγεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ως τότε, βέβαια, υπάρχει μπροστά για τους «ασπρόμαυρους» το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η Μαρκό, από την άλλη, θα υποδεχθεί τα Χανιά, συνεχίζοντας την προσπάθεια για συμμετοχή στα Play Off του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

Κίτρινες: Θυμιάνης, Μπιάνκο – Φατιόν.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Θυμιάνης, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεφ (63’ Καμαρά), Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας (63’ Τάισον), Ιβανούσετς (73’ Τσάλοφ), Μύθου.

ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Σαφαρίκας, Γκίνι, Μιγιενγκά, Μπουσάι (46’ Μίλερ), Μαρκοπουλιώτης, Φατιόν (46’ Κυριακίδης), Ίννος, Σεμπά (62’ Αλεξόπουλος), Μπλανκ (73’ Τσακνής), Μεντόζα (46’ Ριτσοτάκης), Ντέτλερ.