Κύπελλο Ελλάδας: Η… βολίδα του Αμανί έστειλε την Κηφισιά στους «8» – 1-0 τον Βόλο

Η απάντηση στο ερώτημα «μπορεί η Κηφισιά χωρίς τους Τεττέη και Παντελίδη;» δόθηκε σήμερα (6/1) στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση, νίκησε 1-0 τον Βόλο κι έγινε η δεύτερη – μετά τον Άρη – που εξασφάλισε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκεί, όπου την ερχόμενη εβδομάδα, θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό.

Η δεύτερη χρονικά αναμέτρηση των playoffs κρίθηκε από το υπέροχο γκολ του Αμάνι στο 81ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι στάθηκαν άτυχοι, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο όπου έχασαν αρκετές ευκαιρίες, δεν μπόρεσαν ν’ αντιδράσουν μετά το γκολ του Αφρικανού μέσου κι αποκλείστηκαν.

Η πρώτη μεγάλη φάση στο ματς σημειώθηκε στο 10′ για λογαριασμό του Βόλου. Με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ ο Ασεχνούν σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, στη συνέχεια η μπάλα «προσγειώθηκε» λίγο έξω από τη γραμμή του τέρματος του Ξενόπουλου και απομακρύνθηκε.

Νέα τεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 20′. Μετά από σέντρα του Ασεχνούν και σουτ του Κάργα η μπάλα «έγλειψε» τη ρίζα της αριστερής δοκού του Ξενόπουλου και πέρασε άουτ. Οι Βολιώτες συνέχισαν να πιέζουν, χωρίς να μπορούν να σκοράρουν και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Το ματς κρίθηκε από το υπέροχο γκολ του Αμάνι στο 81′. Είκοσι έξι λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ο 27χρονος μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού βρήκε ελάχιστο ελεύθερο χώρο και με δυνατό σουτ «κάρφωσε» την μπάλα στη δεξιά γωνία του Σιαμπάνη.

Διαιτητής: Α. Τσακαλίδης

Κίτρινες: Πέρεθ, Χριστόπουλος, Μαϊντάνα, Ξενόπουλος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Τριανταφύλλου, Αμπάντα (82′ Πίντσι), Μπαρτίνες (32′ λ.τρ. Χουάνπι), Κόμπα (82′ Γρόσδης), Μπουζούκης, Ασεχνούν, Λεγκίσι (69′ Τασιούρας), Λάμπρου (69′ Χάμουλιτς)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Μαϊντάνα, Σόουζα (63′ Αντονίσε), Ποκόρνι, Πέρεθ (64′ Εμπό), Βιγιαφάνιες (46′ Αμάνι), Πόμπο (87′ Πέτκοφ), Ζέρσον, Πατήρας, Χριστόπουλος (46′ Μούσιολικ)