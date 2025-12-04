Κύπελλο Ελλάδας: Αστέρας Τρίπολης διέλυσε με 5-0 την Ηλιούπολη και… περιμένει

Με συνοπτικές διαδικασίες, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με σκορ 5-0 την Ηλιούπολη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στην League phase του Κυπέλλου Ελλάδας (4 βαθμοί, +3 γκολ).

Η ομάδα του Κρις Κόλεμαν- ο οποίος ξεκούρασε αρκετούς βασικούς του- πλέον…περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει εάν προκρίθηκε στα playoffs της διοργάνωσης, τερματίζοντας στην πρώτη 12άδα.

Αυτή ήταν η τέταρτη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια για την ομάδα της Ηλιούπολης στο Κύπελλο.

Ο Νίκολας Τζιοακίνι άνοιξε (22ο λεπτό) και έκλεισε (90+2) το σκορ , ενώ σκόραραν επίσης οι, Μουνιόθ Μούμο (34’), Εμμανουιλίδης (77’), Τσιντέρα Οκό (82’).

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Αστέρας AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Αγγελίδης, Σίπσιτς, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ (64′ Κετού), Μούμο (64′ Αλάγκμπε), Έντερ, Καλτσάς (64′ Εμμανουηλίδης), Μεντιέτα (55′ Μπαρτόλο), Χαραλαμπόγλου, Τζιοακίνι

Ηλιούπολη (Θωμάς Γράφας): Χριστοδούλης, Κεραμίδας, Νόνης, Μπουγαΐδης, Λεσάι (64′ Ζαφειράκης), Θωμαΐδης (64′ Μαϊδανός), Τσάικα, Μίγια (55′ Σουντουρά), Νεοφυτίδης, Σαμ (55′ Χριστόπουλος), Τσουμάνης (75′ Τσιντέρα Οκό)