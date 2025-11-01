Κριστιανίνιο: Ο γιος του CR7 πέτυχε το πρώτο του γκολ με την εθνική Πορτογαλίας U16 – BINTEO

Ο Κριστιανίνιο, γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, πέτυχε σήμερα (1/11) το πρώτο του γκολ για την εθνική Πορτογαλίας κάτω των 16 ετών, σε μια νίκη με 3-0 επί της Ουαλίας, στον δεύτερο αγώνα του Κυπέλλου ομοσπονδίας, στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Μετά την ασίστ του Κάρλος Μόιτα, ο 15χρονος επιθετικός έστειλε με το δεξί του πόδι την μπάλα στα δίχτυα. Το πρώτο του γκολ για την ομάδα κάτω των 16 ετών ήρθε πριν γίνει αλλαγή στο 62ο λεπτό , ενώ ο Ραφαέλ Καμπράλ που πήρε τη θέση του, σφράγισε τη νίκη με δύο γκολ στο 65ο και στο 90+1 λεπτό.

Δείτε το γκολ του Κριστιανίνιο: