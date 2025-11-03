Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από εμένα – Δεν θέλω να είμαι ταπεινός»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε για άλλη μια φορά με τον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν. Σε μια προεπισκόπηση της συνέντευξης, η οποία θα «κυκλοφορήσει» στις 4 Νοεμβρίου, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τόνισε ότι ο Λιονέλ Μέσι δεν είναι καλύτερος παίκτης από αυτόν.

«Λένε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από εσένα, εσύ τι πιστεύεις;» ρωτάει ο Πιρς Μόργκαν, με τον Κριστιάνο να απαντάει χωρίς δισταγμό: «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός».

Ερωτήθηκε επίσης για το αν έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής πριν από μερικές εβδομάδες, απάντησε με χιούμορ: «Αυτό δεν είναι αλήθεια, έγινα δισεκατομμυριούχος πριν από πολλά χρόνια (γέλια)».

Όσον αφορά τα σχόλια του Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από τον Κριστιάνο, ο Πορτογάλος σταρ ήταν σαφής: «Δεν με ενοχλεί καθόλου».

Να σημειωθεί ότι πριν από τρία χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε ήδη δώσει συνέντευξη στον Μόργκαν στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», όπου ανακοίνωσε ότι θα έφευγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.