Κοινές προπονήσεις για ΣΟΑΤ και ΑΓΣ Τρικάλων

Σε κοινές προπονήσεις προχωρούν τα σωματεία ταεκβοντό ΣΟΑΤ και ΑΓΣ Τρικάλων.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Με αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των Δασκάλων, αλλά κυρίως με απόλυτο σεβασμό στην τεράστια καθημερινή προσπάθεια των παιδιών μας, κάθε σωματειακή αντιπαράθεση και κάθε εγωισμός μπαίνουν οριστικά στην άκρη. Τα σωματεία ΣΟΑΤ και ΑΓΣ Τρικάλων προχώρησαν σε μια πολύ όμορφη κίνηση, στο ίδιο τατάμι για να δουλέψουν από κοινού, δίπλα στους αθλητές.

​Η κοινή προπόνηση μίας από τις προαγωνιστικές ομάδες των δύο σωματείων, που πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Τρικάλων, έχει έναν ξεκάθαρο, πρακτικό σκοπό: την αγωνιστική βελτίωση μέσα από δυνατά sparring. Σταδιακά θα συμμετάσχουν όλα τα τμήματα των συλλόγων μας, ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την επέκταση αυτών των προπονήσεων και σε άλλες, αλλά και με άλλες πόλεις της Θεσσαλίας, χτίζοντας ένα ισχυρό δίκτυο προετοιμασίας σε πραγματικές συνθήκες αγώνα.

​

Για τα παιδιά μας, τα οφέλη από αυτά τα κοινά sparring είναι ανεκτίμητα και πολυδιάστατα:

​Αγωνιστικά: Έρχονται σε επαφή με διαφορετικά στυλ παιχνιδιού, αποκτούν πολύτιμες παραστάσεις και βελτιώνουν την προσαρμοστικότητά τους σε πραγματικές συνθήκες πίεσης.

​Κοινωνικά: Γκρεμίζουν τα νοητά τείχη μεταξύ των συλλόγων, αλληλεπιδρούν, δημιουργούν νέες φιλίες και μαθαίνουν ότι ο απέναντι είναι ένας συναθλητής με τον οποίο μοιράζονται το ίδιο πάθος.

​Παιδαγωγικά: Χτίζουν ισχυρή αυτοπεποίθηση, θάρρος και υγιές αθλητικό πνεύμα, μαθαίνοντας τον πραγματικό σεβασμό, μακριά από την τοξικότητα του στείρου ανταγωνισμού.

​Η ιστορία και η διαδρομή των δύο Δασκάλων στην πόλη των Τρικάλων είναι άλλωστε ξεκάθαρη και γνωστή σε όλους. Διατηρώντας ο καθένας τη δική του αυτόνομη πορεία και παρακαταθήκη, η επιλογή να βρεθούμε στο ίδιο τατάμι για την ουσιαστική εξέλιξη των αθλητών αποδεικνύει για ακόμη μία φορά στην πράξη τι σημαίνει να είσαι πραγματικός Δάσκαλος.

​Συνεχίζουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, εστιάζοντας στη σκληρή δουλειά, για ένα δυνατό μέλλον για το Τρικαλινό Ταεκβοντό.”