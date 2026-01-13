Κλωτσιές και μπουνιές σε αγώνα ποδοσφαίρου στην Ισπανία: Πλακώθηκαν μεταξύ τους ακόμη και οι μητέρες – Δείτε βίντεο

Αδιανόητες εικόνες σε αγώνα της τέταρτης κατηγορίας στην Ισπανία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Το κατά τα άλλα ποδοσφαιρικό παιχνίδι μετατράπηκε σε.. αγώνα κατς ή πυγμαχίας, ενώ λίγο έλειψε να συμμετέχουν ακόμα και μανάδες των ποδοσφαιριστών.

Όλα συνέβησαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στη Güéjar Sierra και Arenas de Armilla στην τέταρτη κατηγορία της Ανδαλουσίας, όταν ποδοσφαιριστές πρωταγωνίστησαν σε μια μαζική συμπλοκή με απρόβλεπτο τέλος. Το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε ποτέ.

Σύμφωνα με τις εικόνες αρκετοί παίκτες άρχισαν να τσακώνονται, ξεσπώντας μια συμπλοκή που κατέληξε με έναν παίκτη της Arenas να κυλιέται στο γήπεδο, ενώ ο αρχηγός της Güéjar Sierra τον κλωτσούσε και τον γρονθοκοπούσε όταν σηκώθηκε και έπρεπε να τον συγκρατήσουν οι συμπαίκτες του για να μην τον ξαναεπιτεθεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τότε ήταν που η μητέρα του παίκτη της Arenas που δέχτηκε την επίθεση μπήκε στον αγωνιστικό χώρο από τις κερκίδες για να υπερασπιστεί τον γιο της, προκαλώντας την αντίδραση της μητέρας του επιτιθέμενου, η οποία ήταν επίσης παρούσα. «Φύγετε από το γήπεδο, κυρία! Είστε ηλίθια ή να σας το εξηγήσω;», της φώναξε η τελευταία, ακολουθούμενη από περισσότερα άτομα που την απομάκρυναν από τις εγκαταστάσεις για να μην οδηγηθεί το περιστατικό σε χειρότερα και ανάμεσα στα γέλια άλλων που αστειεύονταν για ένα ενδεχόμενο τηλεφώνημα στην αστυνομία.

Στο φύλλο αγώνα μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι αποβλήθηκε παίκτης της Güéjar Sierra που, χωρίς να υπάρχει η μπάλα, «χτύπησε με το πόδι την πλάτη ενός αντιπάλου ενώ αυτός βρισκόταν στο έδαφος, με χρήση υπερβολικής βίας, και τον άρπαξε από το λαιμό και το κεφάλι ενώ σηκωνόταν για να τον εμποδίσει να ελευθερωθεί». Ο παίκτης της Arenas παρουσίασε τραυματισμούς στην πλάτη, το λαιμό και το κεφάλι και τελικά μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο.

Ο διαιτητής σημείωσε επίσης την είσοδο «αρκετών οπαδών της γηπεδούχου ομάδας στον αγωνιστικό χώρο, οι οποίοι έτρεξαν προς την περιοχή των αποδυτηρίων». Μόλις έφτασαν εκεί, «δημιουργήθηκε πανδαιμόνιο από παίκτες, τεχνικούς και κοινό», στο οποίο μπόρεσε να αναγνωρίσει μόνο τα γεγονότα που οδήγησαν στην αποβολή του παίκτη της Arenas που δέχτηκε την επίθεση, επειδή «κράτησε από τα χέρια μια οπαδό που κατευθυνόταν προς αυτόν με σκοπό να τον αντιμετωπίσει, ρίχνοντάς την στο έδαφος».