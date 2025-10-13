Και αγώνας πανελληνίου πρωταθλήματος μότο κρος στο Πρίνος

Με τον έκτο αγώνα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross συνεχίζονται στον Δήμο Τρικκαίων οι αγώνες μότο κρος. Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου διεξάγεται στην πίστα «Μάκης Κωφός», στον Πρίνο, 6ος αγώνας για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross. Προηγήθηκαν, στις 5 Οκτωβρίου, δύο αγώνες για το κύπελλο Ελλάδας.

Τους αγώνες συνδιοργανώνουν η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος, ο Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Σύλλογος Τρικάλων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλων και ο Δήμος Τρικκαίων.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10:00 και οι απονομές στις 17:30.

