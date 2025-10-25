Καβάλα: Πρωτοφανές περιστατικό σε αγώνα – Ο τερματοφύλακας τα… άκουσε από τους συμπαίκτες του και έγινε αλλαγή

Η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησε εκτός έδρας της Καβάλας 3-1 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Καυταντζόγλειο ανάμεσα σε Ηρακλή και Νίκη Βόλου (0-0), έπιασε στους 16 βαθμούς τη δεύτερη και μείωσε στο -1 από την κορυφή.

Ο ΑΟΚ μετά την ήττα στην 7η αγωνιστική της Super League 2, παρέμεινε κοντά στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, όμως αυτό που προκάλεσε αίσθηση είναι όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης που διεξήχθη στο «Ανθή Καραγιάννη».

Ο τερματοφύλακας που ξεκίνησε βασικός για τους γηπεδούχους, Γιάννης Ζωγράφος, έκανε ένα λάθος το οποίο οδήγησε στο 0-1 των φιλοξενούμενων, ενώ μερικά λεπτά αργότερα έκανε παρόμοιο λάθος, που δεν στοίχισε αυτή τη φορά, και τα… άκουσε από συμπαίκτες του, πριν γίνει αλλαγή στο 35′!

Σύμφωνα μάλιστα με τοπικά ΜΜΕ, στο ημίχρονο ο 25χρονος γκολκίπερ διώχτηκε από τα αποδυτήρια και παρακολούθησε το υπόλοιπο του αγώνα από τις κερκίδες.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους της Καβάλας, οι οποίοι ζητούσαν την επιστροφή του Γιάννη Τάτση, στη θέση του προπονητή Θωμά Γράφα.