Κίναν Έβανς για τον νέο τραυματισμό του: «Η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν θα είναι ποτέ»

Ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό του πόδι υπέστη ο Κίναν Έβανς, μόλις λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, περίπου 1,5 χρόνο έπειτα από τη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα που είχε υποστεί τον Μάιο του 2024.

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός του επηρέασε όλο τον μπασκετικό κόσμο και άπαντες έστειλαν ευχές στον 29χρονο πλέι μέικερ.

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν θα είναι ποτέ» έγραψε σήμερα ο Κίναν Έβανς στο Instagram.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κίναν Έβανς:

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν θα είναι ποτέ. Το έχω πει στο παρελθόν και θα το ξαναπώ. Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω γιατί και δεν θέλω να πιέσω τον εαυτό μου να καταλάβει το γιατί. Θα ελέγξω όσα μπορώ να ελέγξω. Κι αυτή ήταν πάντα η νοοτροπία μου σε αντίστοιχες καταστάσεις. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και ριχτώ πάλι στη δουλειά. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα».