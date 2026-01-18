Ιωάννα Σταματοπούλου στον Real fm 97,8: «Στο Ευρωπαϊκό o στόχος είναι η 1η θέση», λέει η τερματοφύλακας της Εθνικής Πόλο γυναικών

«Μπορούμε να κατακτήσουμε το χρυσό μετάλλιο, αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας» δηλώνει η Ιωάννα Σταματοπούλου στον Real fm 97,8 για την συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας πόλο των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που αρχίζει στις 26 Ιανουαρίου στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Η τερματοφύλακας της ελληνικής ομάδας, ξεκαθαρίζει ότι υπάρχουν υψηλοί στόχοι, άλλωστε το περασμένο καλοκαίρι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αλλά και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είχε ανέβει στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. «Σίγουρα το γεγονός ότι έχουμε πάρει το χρυσό μετάλλιο στις δυο διοργανώσεις του περασμένου καλοκαιριού, είναι ένα βάρος, αλλά και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, για να πάμε να προστατεύσουμε τους τίτλους που έχουμε. Μας δίνει δύναμη για την συνέχεια» ανέφερε η 27χρονή τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, μιλώντας στην εκπομπή Real sports με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, προσθέτοντας: «Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, αγώνα με αγώνα. Όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά θεωρώ ότι η δική μας έχει πολύ ταλέντο. Φυσικά τέτοιες διοργανώσεις κρίνονται και στις λεπτομέρειες».

Από την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών, λείπει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου έχει κατακτήσει τέσσερα αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο και σίγουρα αυτή την φορά η Ιωάννα Σταματοπούλου και οι συμπαίκτριες της, θέλουν να καταφέρουν να φύγουν από το νησί της Πορτογαλίας με το χρυσό. Κάτι ανάλογο θέλουν να πετύχουν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028 στο Λος Άντζελες. «Ο μεγάλος μας στόχος είναι ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Προσπαθούμε καθημερινά για αυτό το στόχο, παλεύουμε κάθε μέρα στις προπονήσεις με την εθνική, εδώ και ένα χρόνο που άρχισε ο νέος Ολυμπιακός κύκλος. Πάμε όμως βήμα-βήμα και τώρα κοιτάμε το Ευρωπαϊκό» τόνισε.