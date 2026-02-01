Ισόπαλος στο ντέρμπι με τον Αστέρα Σταυρού ο ΑΟΤ (1-1)

Σε ένα ματς που τα είχε όλα, δηλαδή ένταση, πάθος, μονομαχίες, ξύλο, μπινελίκια, μπάλα πάνω κάτω και την πλάστιγγα μία να γέρνει από την μία πλευρά και μία από την άλλη Αστέρας Σταυρού και ΑΟ Τρίκαλα αναδείχτηκαν ισόπαλοι με 1-1.

Έτσι η μεταξύ τους διαφορά παρέμεινε στους 4 βαθμούς αλλά προσπέρασε τον ΑΟΤ ο Άρης Φιλιατών την ίδια ώρα που Τηλυκράτης, Ελασσόνα και Λαμία έχασαν έδαφος.

Σε κάθε περίπτωση τα Τρίκαλα έδειξαν την ίδια ανταγωνιστική και ποιοτική εικόνα που έχουν στα τελευταία παιχνίδια αλλά δέχτηκαν γκολ από ατομικό λάθος στο μη μαρκάρισμα του σκόρερ του Αστέρας Λ. Νικολόπουλου μετά από στημένη φάση.

Τα Τρίκαλα πάντως έβγαλαν αντίδραση μετά το γκολ που δέχτηκαν, ισοφάρισαν, και είχαν τις ευκαιρίες να αποδράσουν με το τρίποντο.

Σε κάθε περίπτωση αν συνεχίσουν έτσι μπορούν να πάνε με καλή συγκομιδή βαθμών στην Β’ φάση του πρωταθλήματος. Ακολουθεί εντός έδρας παιχνίδι με την Αναγέννηση Άρτας την ερχόμενη Κυριακή στο στάδιο σε ένα ακόμη παιχνίδι με μοναδικό στόχο το τρίποντο…

Το παιχνίδι

Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο με τα Τρίκαλα να διαμαρτύρονται για την ακύρωση γκολ που σημείωσε ο Σουλιώτης με κεφαλιά μέσα από την περιοχή. Ο επόπτης είδε οφσάιντ με τους ανθρώπους του ΑΟΤ να υποστηρίζουν ότι ο αμυντικός ήταν σε κανονική θέση.

Στην επανάληψη τα Τρίκαλα μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι ψάχνοντας για το γκολ. Ωστόσο κόντρα στην ροή του αγώνα οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν στο σκορ όταν στο 60’ ο «ξεχασμένος» από τους αμυντικούς των Τρικάλων Λεωνίδας Νικολόπουλος πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ του αδελφού του Κώστα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λαζαρίνα.

Τα Τρίκαλα προσπάθησαν να αντιδράσουν αλλά παραλίγο να δεχτούν και δεύτερο τέρμα όταν ο Κώστας Νικολόπουλος επιχείρησε σουτ από τα 30 μέτρα που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Λαζαρίνα!!!

Τα Τρίκαλα τελικά βρήκαν το γκολ στο 68’ όταν μετά από κόρνερ του Λαμπίρη ο μικρός το δέμας Σαμαντάς πήρε την κεφαλιά και ισοφάρισε σε 1-1.

Από εκεί και πέρα το ματς έγινε … ροντέο με την μπάλα να παίζεται πάνω κάτω με την ένταση να χτυπά «κόκκινο» και στην αγωνιστικό χώρο και στην εξέδρα!!!

Χάθηκαν ευκαιρίες εκατέρωθεν αλλά η μεγαλύτερη ήταν για τον ΑΟΤ με τον Λαμπίρη στο 85’ να σημαδεύει με απευθείας χτύπημα φάουλ το δεξί κάθετο δοκάρι του Τσάμη!!!

Τα Τρίκαλα θα μπορούσαν να αποδράσουν με το διπλό στην τελευταία φάση του αγώνα όταν ο Τσάμης έκανε μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Γρηγορόπουλου μέσα από την περιοχή!

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Λαρισαίος ρέφερι Κωνσταντίνος Δημεράς με βοηθούς τους κ.κ. Τασιόπουλο (Θεσσαλίας), Μίτη (Λάρισας). Απέβαλλε στις καθυστερήσεις τον Μανιώτη ενώ έδειξε κίτρινες κάρτες στους Μόσχο του Αστέρα και Σουλιώτη, Λαμπίρη του ΑΟΤ.

Αστέρας Σταυρού (Βαγγέλης Λέντας): Τσάμης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, Μαλισσόβας (77′ Δρόσος), Μόσχος, Ακασού (87′ Λιοπύρης), Αντωνόπουλος, Μανιώτης, Κώστας Νικολόπουλος, Δημητρίου (66′ Λεντιόν), Γιωργαλής, Κουτσούμπας

ΑΟ Τρίκαλα (Νίκος Μπαδήμας): Λαζαρίνας, Φιρινίδης, Λαμπίρης, Ορφανός, Σουλιώτης, Κοκκίνης (73′ Γρηγορόπουλος), Παπαδάκος (86΄ Πατρώνης), Σαμαντάς, Αντερέμι (73′ Νίτσος), Μέτσε, Κακάμης.

sportrikala.gr