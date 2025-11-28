Ιστορική συμφωνία-«μαμούθ» στη La Liga: Στη Movistar και τη DAZN τα τηλεοπτικά δικαιώματα για 5 χρόνια έναντι 5,25 δισ. ευρώ

Η La Liga συμφώνησε την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης αγώνων του ισπανικού πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας, στην Movistar και την DAZN για τις πέντε σεζόν, από το 2027-28 έως το 2031-32.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών ολοκληρώθηκε σήμερα (28/11) και το διοικητικό όργανο της LaLiga έλαβε στη συνέχεια τη σχετική απόφαση και σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «MARCA», η συμφωνία θα φτάσει τα 1,05 δισεκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν.

Στον προηγούμενο διαγωνισμό, το ποσό ήταν 990 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν. Η συνολική αξία της σύμβασης είναι 5,25 δισεκατομμύρια ευρώ (1,05 δισεκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν) για αγώνες της LaLiga, σε σύγκριση με 4,95 δισεκατομμύρια ευρώ στον προηγούμενο διαγωνισμό, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση 6%.