Ιστορική πρόκριση για την Καρδίτσα: Νίκησε 84-75 τη Σπαρτάκ και πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Basketball Champions League

Ιστορική πρόκριση στη φάση των «16» του Basketball Champions League, πήρε η Καρδίτσα, μετά το «2 στα 2» επί της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στα play-in της διοργάνωσης. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου επικράτησε με 84-75 στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα και σε συνδυασμό με τη νίκη επί σερβικού εδάφους, πήρε με «sweep» την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου θα συνεχίσει στον 10ο όμιλο, μαζί με την ΑΕΚ.

Νευρική ήταν η εκκίνηση της αναμέτρησης, με την ελληνική ομάδα να βρίσκει ρυθμό στα μισά της πρώτης περιόδου και με τρίποντο του Μπράντον Τζέφερσον να περνάει μπροστά (20-17). Ωστόσο, ένα σερί 0-6 της Σπαρτάκ έβαλε την Καρδίτσα σε θέση κυνηγού (20-23) στο τέλος του δεκαλέπτου.

Το σερί των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο (20-27), πριν οι γηπεδούχοι αντιδράσουν. Παρά τη διαφορά των Σέρβων, η Καρδίτσα εκμεταλλεύτηκε αντιαθλητικό φάουλ του Ρέμπιτς, έτρεξε επιμέρους 8-0 και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα (48-44).

Το τρίτο δεκάλεπτο κύλησε με χαμηλό σκορ και πολλά λάθη, με την Καρδίτσα να μένει κοντά αλλά να μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο πίσω στο σκορ με 58-60. Στην τελική ευθεία, τα μεγάλα τρίποντα των Δίπλαρου και Κασελάκη έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα στους γηπεδούχους, με την άμυνα να περιορίζει στους 15 πόντους τους φιλοξενούμενους σε αυτό το διάστημα και να τους σβήνει το όνειρο της ανατροπής και της πρόκρισης.

Κορυφαίος των νικητών ο Νόα Χόρχλερ με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νίκος Δίπλαρος με 14 πόντους και 4/8 τρίποντα. Πολύτιμοι και οι Μπράντον Τζέφερσον (13π., 8ασ.), Ντάμιεν Τζέφερσον (13π.).

Τα δεκάλεπτα: 20-25,, 48-44, 58-60, 84-75

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καστίγιο-Λαρόκα, Ανάγια, Πράκς

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 13 (3), Χόρχλερ 17, Μπόθουελ 10, Δίπλαρος 14 (4), Κασελάκης 6 (2), Καμπερίδης 3 (1), Ουάσινγκτον, Ντ. Τζέφερσον 13 (1), Μάντσεν 8.

ΣΠΑΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ (Γιοβάνοβιτς): Τσεροβίνα 5 (1), Ντρόμπνιακ 6, Χάνλαν 8 (1), Μομίροβ 5 (1), Μεντάρεβιτς, Τόμπσον 14, Ίλιτς 2, Χόκινς 12 (2), Νίκολιτς 15, Ρέμπιτς 8 (2).