Ιζαμπέλ Μαρσινάκ: Πέθανε η 18χρονη πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής

Θλίψη επικρατεί στη Βραζιλία καθώς η 18χρονη Ιζαμπέλ Μαρσινάκ, πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής νέων το 2021, άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη, παραμονή των Χριστουγέννων.

Η αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής πέθανε από λέμφωμα Χότζκιν, έναν τύπο καρκίνου που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα, όπως ανέφερε η Ομοσπονδία Γυμναστικής Παρανά.

Η γυμνάστρια θεωρούνταν ως μία από τις μεγάλες ελπίδες της Βραζιλίας στη ρυθμική γυμναστική. Είχε ήδη κερδίσει τίτλους σε περιφερειακό επίπεδο στην πολιτεία καταγωγής της, την Παρανά, στη νότια Βραζιλία, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη στην Αραουκάρια, την πόλη καταγωγής της, στην μητροπολιτική περιοχή της Κουριτίμπα, όπου θα ταφεί.