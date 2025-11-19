Αθλητικά

Θλάση στη βουβωνική χώρα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Μένει εκτός για 1-2 εβδομάδες

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δυο εβδομάδες.

Μετά από εξετάσεις που έγιναν από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο «Greek Freak» υπέστη ήπια θλάση στη βουβωνική χώρα. Οι εξετάσεις της Τρίτης έδειξαν ότι ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός, φέρνοντας ανακούφιση στην ομάδα του Μιλγουόκι που βασίζεται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας αστέρας είναι ο μοναδικός παίκτης στο φετινό ΝΒΑ με μέσο όρο 30 πόντους και 10 ριμπάουντ.

