Η Ολυμπιονίκης Φανή Τζέλη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το ταεκβοντό

Ένα από τα πιο σπουδαία ταλέντα που ανέδειξε το ταεκβοντό, η Φανή Τζέλη ανακοίνωσε την απόφασή της να σταματήσει τον πρωταθλητισμό.

Με ανάρτησή της στα social media δημοσιοποίησε την απόφασή της να σταματήσει από την ενεργό δράση.

Η Τρικαλινή πρωταθλήτρια έγραψε τη δική της ιστορία, όταν σε ηλικία 20 ετών αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, καταλαμβάνοντας την 7η θέση στα -57κ., ενώ το 2017 είχε κατακτήσει τα χάλκινα μετάλλια στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νεανίδων.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο προπονητής της Νίκος Παϊταρίδης αναφέρει τα εξής:

“Πέρασαν τρεις μέρες. Αφού λοιπόν βεβαιώθηκα ότι γλίτωσα το εγκεφαλικό και άφησα τα συναισθήματα να “ζυμωθούν” και να καταλαγιάσουν μέσα μου, ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Όχι μόνο εγώ, αλλά μαζί μου κι ο Βασίλης, γιατί έχω το δικαίωμα και το χρέος να μιλήσω και για τους δυο μας.

​Είναι δύσκολο να αποδέχομαι το τέλος όταν είσαι ακόμα στην κορυφή. Η απόφασή σου να σταματήσεις στα 24, στο απόγειο των επιδόσεών σου και ως αρχηγός της Εθνικής μας Ομάδας, μου αφήνει έναν κόμπο στο στομάχι και μια αίσθηση του “ανεκπλήρωτου” Ολυμπιακού Μεταλλίου που θα πονάει για καιρό.

​Ήταν τιμή και ευλογία που δουλέψαμε με ένα υλικό σπάνιας κοπής σαν το δικό σου. Μαζί σε “πλάσαμε”, ο καθένας από την πλευρά του, φτάσαμε ψηλά, γράψαμε Ιστορία και ζήσαμε στιγμές που πολλοί δεν θα ζήσουν σε μια ολόκληρη ζωή. Σέβομαι την επιλογή σου, όσο κι αν με πληγώνει που δεν θα δούμε πού αλλού θα μπορούσαμε να φτάσουμε.

​Κρατάω μόνο τις επιτυχίες μας και ξέρω πως από εκεί ψηλά καμαρώνει και το alter ego μου. Σου ευχόμαστε κάθε καλό στη ζωή σου. Ευχαριστούμε για το ταξίδι.”