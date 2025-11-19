Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με την Αϊντραχτ στο Καμπ Νου

Η Μπαρτσελόνα έχει έτοιμο πλέον το ανακαινισμένο σπίτι της, το Καμπ Νου.

Το Σάββατο περίπου 45.000 φίλοι των Καταλανών θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στις εξέδρες του ανακαινισμένου «Spotify Καμπ Νου», καθώς οι «μπλαουγκράνα» επιστρέφουν μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια στη φυσική έδρα τους, για να φιλοξενήσουν την Αθλέτικ Μπιλμπάο, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της La Liga.

Στο μεταξύ η διοίκηση της πρωταθλήτριας Ισπανίας κατάφερε να πάρει και την άδεια της UEFA και θα παίξει στο Καμπ Νου τα επόμενα παιχνίδια της στο Champions League, αρχής γενομένης από το ματς της 9ης Δεκεμβρίου με την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, όπως ανακοίνωσε επίσημα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ