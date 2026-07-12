Ηχηρή μεταγραφή για τον ΑΟ Τρίκαλα – Συμφώνησε με τον Φώτη Γκουντρουμπή

Σε μία ηχηρή, για τα δεδομένα της Γ Εθνικής,μεταγραφή προχώρησε η διοίκηση του ΑΟ Τρίκαλα κλείνοντας τον επιθετικό Φώτη Γκουντρουμπή, που πέρσι αγωνίζονταν στην Ελασσόνα. Ο 31χρονος Λαρισαίος σέντερ φορ μπορεί να δώσει λύσεις στο επιθετικό πρόβλημα που έχει διαπιστωθεί για τον ΑΟΤ στην περσινή χρονιά, όντας έμπειρος σκόρερ και αρχηγός της Ελασσόνας, με πολύ καλές επιδόσεις στον Γ΄ όμιλο της Γ Εθνικής. Εξάλλου ήταν μεταγραφικός στόχος του ΑΟΤ και την περσινή σεζόν χωρίς να υπάρχει θετική κατάληξη.

Γεννημένος 22 Ιουλίου 1995 στη Λάρισα, ο Γκουντρουμπής, πέρα από τον ΠΟΕ, έπαιξε ακόμα σε Οικονόμο Τσαριτσάνης, ΑΕΦ, Δωτιέα Αγιάς Απόλλωνα Λαρισας Πιερικο, Τηλυκράτη, Κορινθο, Ολυμπιακό Βόλου και Νέστο Χρυσουπολης.

Στην περσινή σεζόν σε 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα πετυχε 13 γκολ.Συνολικά μέτρησε 47 συμμετοχές με 4 γκολ στη Β΄ εθνική και είχε 200 παρουσίες με 71 γκολ στην Γ΄ εθνική. Στο δε κύπελλο Ελλλαδας έγραψε 15 παρουσίες με 7 γκολ.