Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Ο Καλοσκάμης την έσωσε από γκέλα στο 96′

Η ουραγός στον Β’ όμιλο της Super League 2, Ηλιούπολη, έβαλε πολύ δύσκολα στην ΑΕΚ, η οποία σώθηκε από μια επονείδιστη ισοπαλία σε αυτή τη συνάντηση της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας χάρη στο γκολ του Καλοσκάμη στην τελευταία φάση του αγώνα.

Η Ένωση, παρά το φρεσκάρισμα του Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε σαφέστατα επηρεασμένη από τις δύο συνεχείς ήττες στα ντέρμπι του πρωταθλήματος (ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός) ενώ και σήμερα έδειξε την αδυναμία της στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, όπου έλειπε το καθαρό μυαλό και η τελική πάσα.

Η γηπεδούχος ομάδα, με πολλά προβλήματα και υπηρεσιακό προπονητή τον Γιώργο Κουδούνη, έπαιξε ηρωϊκά και παραλίγο να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα από έναν αντίπαλο από τον οποίο τη χωρίζει το… χάος. Μάλιστα, στο πρώτο ημίχρονο απείλησε δυο φορές με τον Χριστόπουλο, ενώ στο ίδιο διάστημα μεγαλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ ήταν το σουτ το δοκάρι από τον Κουτέσα στο 23΄.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν άλλη μια καλή στιγμή στο 38΄, με τον γκολκίπερ Τσιλιγγίρη να σταματά στην ίδια φάση την κεφαλιά του Γκρούγιτς κι εν συνεχεία το σουτ του Πιερό. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ προσπάθησε να απειλήσει με τα μακρινά και άστοχα σουτ των Γκρούγιτς (55΄), Ζοάο Μάριο (60΄), έχοντας πρόβλημα στη δημιουργία συνεργασιών.

Η κορυφαία στιγμή των φιλοξενούμενων στην επανάληψη ήταν στο 90ό λεπτό, όταν οι αμυντικοί της Ηλιούπολης απομάκρυναν επί της γραμμής την προσπάθεια του Κοϊτά, για να δώσει εν τέλει τη λύτρωση ο Καλοσκάμης στην τελευταία φάση του αγώνα, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν σε μακρινή μπαλιά ο Πιερό πήρε την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα στρώθηκε στον Καλοσκάμη από αντίπαλο κι εκείνος ευστόχησε στο… buzzer beater.

Η ΑΕΚ έκανε το 3/3 και την 4η αγωνιστική υποδέχεται τον ΟΦΗ, που επίσης έχει 9 βαθμούς, ενώ για την Ηλιούπολη ήταν η τρίτη ήττα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιώργος Κόκκινος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: –

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Γιώργος Κουδούνης): Τσιλιγγίρης, Τσάικα, Νόνης, Κωστούλας, Κεραμιδάς (74΄ Μαϊντανός), Θωμαΐδης, Κετ (46΄ Σταμάτης), Κρέτση, Ζαφειράκης (70΄ Ντούντα), Ουσμάν (70΄ Νεοφυτίδης), Χριστόπουλος (90΄+2 Τόνι)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Κοσίδης (58΄ Καλοσκάμης), Χρυσόπουλος, Ρέλβας, Πήλιος (74΄ Πενράις), Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς (46΄ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα (58΄ Κοϊτά), Πιερό.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ