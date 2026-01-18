Εύκολο πέρασμα του ΑΟΤ από τη Φιλιππούπολη – Επικράτησε 4-1 της Ανθούπολης

Για να αποκτήσει αξία η νίκη με την Λαμία τα Τρίκαλα έπρεπε να κερδίσουν σήμερα στην Φιλιππούπολη την Ανθούπολη.

Οι «κυανέρυθροι» πράγματι πήραν την νίκη «καθαρίζοντας» το ματς με το εντυπωσιακό 1-4 αφήνοντας πίσω και τα όσα έγιναν τις περασμένες μέρες με πολλές αποχωρήσεις παικτών.

Η αλήθεια είναι ότι δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Ανθούπολη. Προηγήθηκαν νωρίς με 0-3 και σε κανένα σημείο του αγώνα δεν ανησύχησαν φτάνοντας σε μία άνετη νίκη.

Το τρίποντο αυτό σε συνάρτηση και με τα άλλα αποτελέσματα βελτιώνει αισθητά την βαθμολογική θέση της ομάδας που μπορεί να είναι περισσότερο αισιόδοξη για το μέλλον της.

Καταιγιστικός ο ΑΟΤ

Ο ΑΟΤ ήταν καταιγιστικός στα πρώτα 35 λεπτά. Επέβαλλε πλήρως τον ρυθμό του και προηγήθηκε με 0-3. Ο σπεσιαλίστας στα στημένα Λαμπίρης άνοιξε το σκορ στο 13’ με απευθείας χτύπημα κόρνερ ενώ στο 33’ ο Αντερέμι εκμεταλλεύτηκε κόντρες μέσα στην περιοχή και σημείωσε το 0-2. Αμέσως μετά την σέντρα ο Σαμαντάς με εντυπωσιακή προσωπική ενέργεια ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3.

Η αντίδραση

Η Ανθούπολη μείωσε με ωραίο γκολ του Μπάμπα στο 44’ και στην επανάληψη βοηθούμενη από τις αλλαγές του Νεμπεγλέρα πήγε να ξαναμπεί στο ματς στην επανάληψη αλλά τα Τρίκαλα με σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση του αγώνα δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα και πήραν άνετα την νίκη πετυχαίνοντας και 4ο γκολ με τον Βασίλα λίγο πριν το τέλος.

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Κωνσταντίνος Καπρέτσας του ΣΔ Μακεδονίας με βοηθούς τους συντοπίτες του κ.κ. Καλογριανίτης, Γιατσίδης. Έδειξε κίτρινες κάρτες στους Αγγελούλη της Ανθούπολης και Κακάμη, Γρηγορόπουλο των Τρικάλων.

Ανθούπολη (Κ. Νεμπεγλέρας): Κοβούσογλου, Φουρκιώτης, Μπαρούτας, Αγγελούλης, Χατζησαββίδης, Βλησαρούλης, Μπάμπα, Αναγνώστης, Αρσένης (46′ Χατζής), Μαξακούλη, Παπαευθυμίου (46′ Παπαδάκος)

ΑΟ Τρίκαλα (Νίκος Μπαδήμας): Λαζαρίνας, Φιρινίδης, Λαμπίρης, Ορφανός, Κοκκίνης (72′ Σουλιώτης), Παπαδάκος (61′ Γρηγορόπουλος), Πατρώνης, Σαμαντάς, Αντερέμι (82΄Χαλικιάς), Μέτσε, Κακάμης (46′ Βασίλας)

sportrikala.gr